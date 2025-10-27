הודו בטעות. רשת השידור הגרמנית ZDF פרסמה היום (שני) הבהרה בנוגע לטענות לפיהן צה"ל פגע בתקיפה בעובד של חברת הפקה פלסטינית שעבדה בשיתוף פעולה עם הרשת.

לפני כשבוע דווח ב-ZDF כי כשבוע עובד חברת הפקות פלסטינית ובנו של עובד נוסף נהרגו כתוצאה מתקיפת צה"ל באזור דיר אל-בלח שברצועת עזה.

על פי הודעה רשמית שפרסמה הרשת, נעשתה פנייה לצה"ל בדרישה לקבל תשובות, בנוגע לנסיבות מותם של השניים וצה"ל סיפק הוכחות חד משמעויות שמדובר היה בשני מחבלים שפעלו מטעם ארגון הטרור הרצחני חמאס.

ב-ZDF פרסמו הודעה לתקשורת על האירוע והודיעו כי עצרו כל התקשרות עם חברת ההפקות הפלסטינית - שהתברר שאנשיה הם מחבלי חמאס.