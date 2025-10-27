שר החוץ גדעון סער נפגש היום (ראשון) בארמון הנשיאות בבודפשט עם נשיא הונגריה, תמאש סוליוק. במהלך הפגישה דנו השניים ביחסים הדיפלומטיים בין המדינות ובדרכים להעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי, וכן במצב הביטחוני במזרח התיכון.

סער הביע את הערכתו לנשיא הונגריה על ידידותו ועל תמיכתה המתמשכת של הונגריה בישראל, הן בזירה הבינלאומית והן בפורומים רב-לאומיים. הוא ציין כי המשלחת העסקית שהתלוותה אליו לביקור בהונגריה "משקפת את הרצון ההדדי לחיזוק וקידום הקשרים בין המדינות בכל התחומים".

במהלך הפגישה התייחס סער גם לסוגיית החטופים, וציין כי לישראל יש עדיין 13 חטופים חללים שגופותיהם מוחזקות בידי חמאס. לדבריו, "הארגון מעכב את השבתם כדי למנוע את תהליך פירוקו מנשק".

סער התייחס גם לרשות הפלסטינית ואמר כי עליה לבצע שינוי מהותי באופן פעילותה: "הרשות הפלסטינית צריכה לעבור רפורמות אמיתיות ולא מדומות. עליה להפסיק לשלם משכורות למחבלים, אם ברצונה לזכות באמון הקהילה הבינלאומית".

השר סיים את הפגישה בהדגשה כי ישראל רואה בהונגריה "שותפה אמיתית וידידה קרובה באירופה", וציין את החשיבות שבשמירה על יחסים חזקים בין המדינות.