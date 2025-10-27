אירוע שוד שהתרחש בליל השבת האחרונה באנטוורפן שבבלגיה מעורר סערה בקהילה היהודית ושאלות קשות על התנהלות המשטרה המקומית.

זוג צעיר מהקהילה החרדית הותקף ברחוב ליים בשעת לילה מאוחרת, כאשר גבר ניגש לאישה, דחף אותה לעיני בעלה, תלש מצווארה שרשרת זהב ונמלט מהמקום.

בעלה של הקורבן החל לזעוק לעזרה, ועוברי אורח יהודים רדפו אחרי התוקף שנעלם מעיניהם.

כרבע שעה לאחר מכן זיהו תושבים את החשוד כשיצא מחניון בית החולים בלב האזור היהודי, שם ככל הנראה הסתתר. אישה שהמתינה לו במקום התקשרה אליו שהוא יכול לצאת, והשניים החלו להתרחק.

צעירים יהודים שזיהו את החשוד הקיפו אותו וביקשו ממנו להחזיר את השרשרת הגנובה. החשוד הכחיש כל קשר לאירוע, ולהפתעת כולם התקשר למשטרה בטענה שהוא "מפוחד" מכך שיהודים מקיפים אותו ורוצים לתקוף אותו "על לא עוול בכפו".

עדי ראייה מספרים כי תוך דקה וחצי הגיעו שתי ניידות משטרה למקום. אולם השוטרים סירבו לבצע חיפוש גופני בחשוד בטענה שחוששים לפגוע ב"נוחותו", והעניקו לו הסעה אישית הביתה בנימוק ש"לא רוצים שיקרה לו משהו בדרך".

בקהילה היהודית באנטוורפן נשמעת ביקורת חריפה. "אירוע זה מעלה שאלות קשות על האכיפה, על יחס המשטרה כלפי הקהילה היהודית, ועל תחושת הביטחון של אזרחי בלגיה היהודים", נמסר מהקהילה.