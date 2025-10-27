גל מעצרי בחורי הישיבות נמשך: תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' נעצר היום (ב') על ידי משטרת באר שבע כשהגיע לתחנה לאחר שזומן לחקירה, והועבר למעצר צבאי לאחר שהתברר שהוא עריק מצה"ל.

מארגון 'עזרם ומגינם', המסייע לבחורי ישיבות שנעצרו, נמסר: "משטרת ישראל הפרה את הסטטוס קוו והעבירה שוב בחור ישיבה למעצר צבאי לאחר שזומן לחקירה". הארגון הוסיף כי הבחור ומשפחתו מקבלים סיוע משפטי מעורך הדין שלמה חדד.

הארגון קרא לציבור "לא לגשת לתחנת משטרה לפני קבלת יעוץ מהמוקד הטלפוני של עזרם ומגינם".

ביום חמישי הקרוב צפויה להתקיים בירושלים עצרת תפילה המונית בהשתתפות כל החוגים החרדיים במחאה על מעצר העריקים החרדיים.