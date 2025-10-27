ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצהיר היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד כי "בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות".

"נתניהו ודרעי אפילו לא מעמידים פנים שהם רוצים לגייס חרדים. ההצעה שלהם מלאת רמאויות והונאות, הממשלה הזו כידוע מיומה הראשון אומרת: לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים".

על חוק הגיוס עליו עמל ביסמוט אמר לפיד, "זו טיוטה ראשונה ומחפירה של חוק השתמטות, שכולו הונדס כדי לוודא שאף חרדי לא יתגייס לצה"ל, לא יפצע, לא ימות בקרב, לא יהיה חלק מהסיפור הישראלי".

"בכנסת הנוכחית נפלה הצעת חוק שאמרה: מי שלא מתגייס, לא מצביע. יש עתיד הצביעה בעדה. אנחנו נחזיר את ההצעה בלי הנד עפעף, ונגיד לחרדים: זה לא נגדכם, זה לא עונש, להיפך, זו הזמנה - להיות חלק מהסיפור הישראלי, מהגורל המשותף, ממדינה שבה לכולם יש אותם חובות, אחרת לא יהיו להם את אותן זכויות".

במקביל, יו"ר ישראל ביתנו התייחס ל"עצרת המיליון" שמתכננים הפלגים החרדיים נגד גיוס ובצל מעצר העריקים: "ראשי הממסד עושים עצרת משתמטים של מיליון איש. פעם הם אמרו שמי שלא לומד תורה יתגייס לצה"ל, אבל היום הם הורידו את כל המסכות. גם מי שלא לומד - לא יתגייס לצה"ל. יש אצלם הסתה והשתלחויות. זאת עבירה על החוק. מי שמסית נגד גיוס לצה"ל במהלך מלחמה - צפוי לעונש עד 15 שנות מאסר. מה משותף בינינו לבין מי שאומר 'נמות ולא נתגייס'? זה גיס חמישי שפועל נגד ביטחונה של מדינת ישראל".