ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה קרא בישיבת הסיעה לציבור הדתי והמסורתי בישראל להצטרף לעצרת המחאה המתוכננת ליום חמישי בכניסה לירושלים.

לדבריו, זו הזדמנות לתפילה משותפת להצלת הזהות היהודית של המדינה.

"זו הזדמנות לצרף עוד מאות אלפים קוראי שמע ישראל שיהדהדו את הקריאה היהודית מסוף העולם ועד סופו", אמר אייכלר.

הוא הזכיר את עצרת המיליון הקודמת: "עורך דין וינרוט סיפר שנסע ברכב ושמע בשידור את קריאת שמע ישראל. הוא חשב לעצמו - עם מי אני? עם אלו הנוסעים ברכבים לצידי, או עם הקוראים שמע ישראל? תיכף ומיד החלטתי, כך סיפר, 'אני עם קוראי שמע ישראל!' ודמעות זלגו מעיני".

העצרת, שמתוכננת בהובלת רבני ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, צפויה להתקיים בצהרי יום חמישי בכניסה לירושלים. בניגוד לעצרות מחאה מקובלות, זו לא תכלול נאומים פוליטיים או רבנים ופוליטיקאים על במה, אלא תתמקד בתפילה בלבד.

על פי התכנון, רבנים מכל החוגים ישהו במוקדים שונים ברחבי האזור, כאשר מרפסת אחת תשמש כמוקד המרכזי לאמירת סליחות. סדר העצרת יכלול אך ורק סליחות, תהילים וקבלת עול מלכות שמים. כל חסידות וקהילה יעמדו בשטח שיתוכנן עבורן מראש בראשות הרב או האדמו"ר שלהן, כאשר חזן יישא תפילות והציבור יחזור אחריו.