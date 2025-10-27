יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, ויו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, סיכמו היום (שני) עם היועצת המשפטית של הכנסת על קיום דיון נוסף בשבוע הבא בנושא חוק עונש מוות למחבלים - והצבעה בסיומו. מדובר בהתקדמות משמעותית לאחר האולטימטום שהציב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אשר דרש כי החוק יובא להצבעה תוך שלושה שבועות - אחרת מפלגתו, עוצמה יהודית, תפרוש מהממשלה.

השר בן גביר בירך על ההחלטה ואמר: "מברך את יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ על הודעתו כי בשבוע הבא תתקיים ההצבעה על חוק עונש מוות למחבלים, לאחר דיון נוסף, ואת יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית, על קידום החוק במקצועיות. הגיע הזמן לעשות צדק - הגיע הזמן לעונש מוות למחבלים".

הצעת החוק, שמובלת על ידי סיעת עוצמה יהודית, נידונה לפני כחודש בוועדה לביטחון לאומי ואושרה לקריאה ראשונה - זאת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לוועדה, שהורה לפסול את הדיון. אף על פי כן, הקואליציה המשיכה בהצבעה, למרות בקשה רשמית מלשכת ראש הממשלה לדחות את הדיון. השר בן גביר סירב לבקשה ועמד על קידום ההצעה.

במהלך הדיון הסוער שהתקיים היום בוועדה, חזר בן גביר על האולטימטום שהציב לראש הממשלה בנימין נתניהו. חברי אופוזיציה שנכחו בדיון הטיחו בו האשמות, וטענו כי מדיניותו הקשוחה כלפי אסירים ביטחוניים הובילה לאלימות קשה נגד חטופים שהוחזקו בידי חמאס בעזה.

יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, התייחס להמשך קידום החוק וכתב: "הצעת חוק עונש מוות למחבלים היא לא רק ספינת הדגל של עוצמה יהודית - היא עמוד השדרה של הריבונות הישראלית במלחמתה בטרור. נעשה כל השלמה נדרשת כדי להעביר את החוק בקריאה ראשונה כבר בשבוע הבא".