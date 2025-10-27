המשטרה פירקה הבוקר (שני) דוכן שהקים הפעיל החילוני נאור נרקיס באזור חרדי באשדוד.

נרקיס הציב את הדוכן ברחוב האדמו"ר מפיטסבורג בסמיכות לישיבת החסידות, במטרה לנהל שיח עם הציבור החרדי המקומי.

בסביבות השעה 10:30 הציב נרקיס את הדוכן והחל פונה לעוברים ושבים. המשטרה, שנכחה במקום בכוחות מתוגברים, הורתה על פירוק הדוכן דקות ספורות לאחר הקמתו.

נרקיס הודיע מראש אמש (שני) על כוונתו להגיע לאשדוד עם מתנדבים מהגרעין החילוני בעיר. "אנחנו מצפים לשיחות פורות עם אברכים ועם נשים חרדיות צעירות", הוא כתב ברשת החברתית X. לדבריו, בצוות ישתתפו סטודנטית לתואר שני במדע במכון ויצמן, מהנדס מחברת הייטק, וכן חרדי לשעבר.

המשטרה התייצבה מראש במקום בכוחות משמעותיים ומנעה את המשך הפעילות. לא דווח על עימותים או תקריות במהלך פירוק הדוכן.