מפיק "חברים" בשומרון: "כשעומדים מול הר גריזים ועיבל - הכל מובן" הלל בן אור

ביקור מיוחד בשומרון: מפיק ותסריטאי הסדרה המיתולוגית "חברים", מייקל בורקוב, הגיע יחד עם משלחת בכירים ממדינות ארצות הברית' בהם סנאטורים, חברי קונגרס ומחוקקים - לסיור ביהודה, שומרון ובקעת הירדן.

הביקור נערך ביוזמת ארגון AFJS, בשיתוף משרד החוץ והמועצה האזורית שומרון, במטרה לחזק את הברית בין ישראל לארה"ב ולהעמיק את ההיכרות עם המציאות בשטח.

את הביקור הובילה חברת הקונגרס מינדי מקאולאן מארקנסו, לצד יו"ר הארגון מניו יורק רפי ליזרוביץ', מנכ"ל הארגון ומייסדו יגאל דילמוני וראש המועצה האזורית שומרון. המשלחת פתחה את יומה בתצפית "המרפסת של המדינה" על שם דונלד טראמפ בפדואל, ומשם המשיכה להר גריזים, מצפה יוסף, יקב טורא ברחלים, שילה הקדומה ובקעת הירדן.

יוסי דגן קיבל את פני המשלחת ואמר: "זה מרגש לעמוד כאן איתכם בלב ארץ התנ"ך. אנחנו בצדדים שונים של האוקיינוס, אבל עם לב אחד. כאן שורש ההיסטוריה והצדק שלנו. אם נעמוד יחד - נוכל להביא ריבונות על יהודה ושומרון ולבנות עוד קהילות יהודיות בארץ התנ"ך".

יגאל דילמוני הוסיף: "לראות סנאטורים וחברי קונגרס אמריקאים עומדים בהר גריזים ובשילה הקדומה בלב אחד עם עם ישראל - זו הוכחה לכוחה של האמת. נמשיך לפעול כדי לחשוף את שורשי ההיסטוריה היהודית ביהודה ושומרון ולהעמיק את ההבנה שזו לבה של ארץ ישראל".

מייקל בורקוב, שהתרגש במיוחד מהביקור, אמר בתצפית הצופה לשכם ולקבר יוסף: "להיות כאן זה מדהים. כל שנה אני קורא על המקום הזה בתורה, ופתאום הכול מובן. כשעומדים כאן, התורה הופכת מוחשית - זה דבר שאי אפשר לדמיין בלי לראות במו עיניך".

חבר הקונגרס ג'יימס ספילן מניו המפשייר ציין כי "זה כבוד להיות כאן ולראות היכן התרחשו סיפורי התנ"ך. לראות את המקום מתאושש מזוועות השבעה באוקטובר זו חוויה מעוררת השראה. אנחנו עומדים עם תושבי יהודה ושומרון במאבקם לריבונות".

חברת הקונגרס מינדי מקאולאן סיכמה: "זה מדהים להיות כאן בארץ התנ"ך. חשוב שישראל תשמור על ריבונותה ביהודה ושומרון - זו ארץ ההיסטוריה של העם היהודי".