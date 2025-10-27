הרב שמואל בצלאל, ראש ישיבת פורת יוסף וחבר מועצת חכמי התורה, פרסם הערב (שני) הצהרה פומבית בעניין חוק הגיוס, על רקע הדיונים הציבוריים והפוליטיים סביב ההצעה.

בדבריו הדגיש הרב כי כל ההליכים הנוגעים לחוק נעשו בהסכמת ראשי הישיבה ובתיאום מלא עם מועצת חכמי התורה.

"אני מצהיר שכל הנוגע לחוק הגיוס נעשה אך ורק בהסכמת ועצת ראשי הישיבה", כתב הרב בצלאל. "הוועדה קיבלה דיווח מלא על כל פרט ופרט - על המורדות והעליות בחקיקת החוק". לדבריו, ראשי הישיבות היו מעורבים בכל שלב בתהליך וקיבלו את מלוא המידע לפני כל החלטה.

עוד ציין הרב כי למרות הקשיים והחסרונות שבחוק, יש הכרח לאשרו: "אנו מודעים למגרעות בחוק זה, אך לאור המצב והמציאות שנוצרה - חייבים להסכים לו. לא כאן המקום לפרט את המניעים לכך".

הרב בצלאל הדגיש כי לא היו גורמים חיצוניים שהשפיעו על ההחלטה: "הריני להעיד ששום אישיות חיצונית לא הייתה מעורבת בהחלטות", אמר, והוסיף תפילה: "הקב"ה ישמרנו מן הטעות ומן המכשול, והטוב בעיניו יעשה למען תורתו".