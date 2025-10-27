הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיים היום (שני) כנס מבצעי של פורום המפקדים המבצעי מדרגת סגן־אלוף ומעלה במסגרת כנס "מישירים מבט". ה

במהלך המפגש הוצגו סקירות מודיעיניות ומבצעיות, נערך שיח ייעודי עם מפקדי גדודים ומקביליהם, ונסקרה פעילות צה"ל במבצע "עם כלביא".

כמו כן סוכמה פעילות פיקוד הדרום בשנתיים האחרונות על ידי מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים.

בנוסף התקיים פאנל שבו השתתפו שורדי שבי ומשפחות שכולות, ביניהם אלמנתו של החלל טל חיימי, אלה חיימי, אביו של החלל דניאל פרץ, הרב דורון פרץ, השורדת השבי אמילי דמארי ושורדת השבי לירי אלבג.

הרמטכ"ל פתח את דבריו בהכרה בכאב ובכישלון ובמקביל הדגיש את הישגי הכוחות: "אנו מתכנסים היום לאחר שנתיים, בהגיענו לצומת משמעותית בלחימה. מתוך הכישלון הגדול של השבעה באוקטובר הגענו להישגים עצומים ורב-זירתיים". בהמשך אמר: "נישיר מבט אל מול המחדלים ובמקביל נישיר מבט גם אל העתיד ואל חובתינו לבצר את בטחונה של מדינת ישראל".

"צה"ל מסתכל לעתיד כשהעבר על כתפיו. הפקת הלקחים והלמידה מהוות את חובתינו הערכית והמקצועית ונעשה זאת באומץ ונחישות. עלינו לחזק עתה את היסודות והשגרות, לטפל באנשים ובמשפחותיהם ולהיערך לאתגרים הבאים שקיימים בכל הגזרות", סיכם הרמטכ"ל.