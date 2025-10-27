הרב דוד לנקרי, רב קהילת שמש ומגן בכוכב יעקב, פרסם היום (שני) תגובה חריפה לדברים שאמר הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר "אורות שאול".

בתגובה נוקבת שפרסם, תקף הרב לנקרי את הרב הראשי לשעבר, והתרעם על מה שתיאר כשיטה קבועה של פגיעה בציבור הדתי-לאומי ובמיוחד בחיילי צה"ל. לדבריו, "כשאתה רואה כשיטתיות פעם אחרי פעם מבזים את הציבור שמתבגייס לצבא, מאמין בדרך של תורה ועבודה, מאמין שלום - עד כדי כך שחכם שלום כהן ע"ה אמר עלינו 'כיפה סרוגה - עמלק'... אני לא מצליח להבין למה ועד כמה אפשר לשמוע את דברי הבלע של הרב יצחק יוסף על הציבור הציוני".

בהמשך דבריו הביע הרב לנקרי זעזוע מהתבטאותו של הרב יוסף, לפיה אינו מצרף את הרב גרנות למניין: "איך אפשר לדבר על ראש ישיבה ולתהות אם הוא רב, זה לא חרפה כנגד בן אדם אלא כנגד ציבור. זו לא פעם ראשונה, פעם אחרי פעם הוא מבזה ציבור שלם".

לדבריו, יש כאן פגיעה חמורה בכבוד התורה ובציבור שלם: "הגמרא אומרת: במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב. אתה מדבר על אב שכול ששכל את בנו בצבא. אפשר לחלוק בהלכה ובגישה, אבל לא לצרף למניין ולהגיד אפיקורס? להגיד שמי שהולך לצבא הוא אפיקורס? זה שיגעון".

בהמשך, חזר והדגיש כי מדובר בחילול השם חמור. "יש פה חילול השם גדול, הדברים שלו ראוי לגינוי. לא יכול להיות שפעם אחרי פעם מבזים ציבור שלם".

הרב לנקרי חשף כי נקט צעד אישי בעקבות הדברים. "אני אישית הוצאתי את הספרים שלו מהבית. מי שרוצה להמשיך ללמוד את הספרים שלו - מצוין. העצה שלי: להוציא את הספרים שלו מהבית ומבית הכנסת".

בסיום דבריו העלה הרב לנקרי זיכרון אישי מהראי"ה עובדיה יוסף זצ"ל: "אני ראיתי אותו בוכה כשהוא מברך את חיילי צה"ל. איך אפשר לדבר על אנשים שהקרע של החולצה עדיין לא התאחה, ואני אגיד שאני לא אצרף אותם למניין? יש פה חילול השם גדול. הדברים של הרב יצחק יוסף ראויים לגינוי".