ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מודה בכנס תומכים שנערך ביישוב עומר כי טעה בבחירת חברי רשימתו בעבר.

"בחירת הרשימה שלי הייתה שגיאה בעבר ולמדתי את הלקח. אני כבר שנה עובד בצורה יסודית, בודק את האנשים ויהיו אנשים טובים", אמר בנט.

באתר "וואלה" דווח כי הוא תקף את הממשלה וטען כי "בשלוש השנים של המריבות והצעקות המדינה הפסיקה להתנהל. הרימו ידיים על הנגב, הרימו ידיים על הגבול, הכול נהיה יקר יותר. יש הנהגה שמייצרת את הסכסוכים כי זה משרת אותה".

בנט טען כי עמדותיו הביטחוניות נטועות בימין. "אסור למסור שטחים לערבים ואסור לעשות ניסיונות למדינה פלסטינית. אני ניצי מאוד בשדה הביטחוני, אבל גם ליברלי ופרגמטי".