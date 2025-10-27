ראשי ישיבת הר עציון פרסמו מכתב תגובה חריג לראשון לציון הרב יצחק יוסף שהשתלח באב השכול ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, בעקבות עמדתו בנוגע לחוק הגיוס.

המכתב, שיועד לתלמידי הישיבה ולבוגריה, נחתם על ידי ראשי הישיבה הרבנים ברוך גיגי, משה ליכטנשטיין ויעקב מדן. הם כתבו כי נחשפו "לדברים קשים שנאמרו נגד ראש ישיבת אורות שאול, בוגרנו, אהובנו ויקירנו הרב תמיר גרנות".

לדבריהם, "דרכנו החינוכית אינה בהשמעת דברי ביקורת חדשים לבקרים על הדברים הנאמרים ונשמעים בתקשורת. דרכנו היא בחינוך מעמיק בתוככי בית המדרש, בתורה הנלמדת בו, בשיעורים הנאמרים בו, ובשיחות הנאמרות דרך קבע בבית המדרש".

עוד ציינו, "אנחנו מחנכים את תלמידינו בדרך של לימוד יסודי ומשתדלים לבנות איתם עולם רוחני ותורני שמעצב את שאיפת הקודש, להיות בני תורה, המנעימים זה לזה בהלכה ובדרך ארץ".

בסיום המכתב הביעו ראשי הישיבה את תמיכתם בדרכו של הרב גרנות, וכתבו, "בית המדרש, לדרכה של הישיבה, הוא מקום שמגדלים בו תורה ותפילה. התורה היא תורה שיש עמה חסד, ונשיאה בעול עם הציבור באתגרים הרבים העומדים לפני מדינת ישראל ועם ישראל, בעת הזאת ובכל עת. והאמת והשלום אהבו".