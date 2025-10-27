"פלדשטיין מכר אותי": הנגד ארי רוזנפלד שובר שתיקה באדיבות כאן 11

לראשונה מאז שנעצר והוצג כמחולל פרשת המסמכים המסווגים, מדבר נגד המילואים באמ"ן ארי רוזנפלד, האיש שבמרכז אחת הפרשות הנפיצות והרגישות במערכת הביטחון, שהובילה מאוחר יותר גם לחקירת "קטארגייט".

בסרט שישודר במלואו במוצאי שבת בכאן 11, רואיין רוזנפלד על ידי הכתבת שלי טפיירו, ושחזר הסיבה בגללה העביר שלושה מסמכים מסווגים לידי אלי פלדשטיין, דובר לשכת ראש הממשלה לתקשורת הזרה דאז.

לדבריו, מטרתו הייתה להתריע בפני ראש הממשלה על מידע ביטחוני קריטי שלא הגיע אליו מהדרג הצבאי. אלא שפלדשטיין, לטענתו, “בגד בו” והדליף מסמך רגיש לעיתון בילד הגרמני - מאחורי גבו : “פלדשטיין מכר אותי, פשוט מכר אותי. הבנתי את זה רק בחקירה".

הוא מתאר כיצד החוקרים ניסו, לדבריו, להוציא ממנו הודאה על הדלפה שיטתית מיחידת 8200 ללשכת ראש הממשלה, כדי להפליל את נתניהו: “הם רצו להוכיח שראש הממשלה מעורב כדי להביא להדחה".

רוזנפלד מתאר את ימי המעצר הארוכים ותחושת הייאוש שעבר: "הרגשתי שכורכים לי חבל סביב הצוואר, שזה יהיה יותר נוח למערכת אם פשוט איעלם".