עוד לא החלמנו מהקונספציה ההיא, וכבר מתרגשת עלינו קונספציה נוספת, עיוורון חדש לבעיה עצומה. ערביי ישראל מתחמשים בהיקפים בלתי נתפסים.

כל יום חוצים את גבול מצרים עשרות, לפעמים מאות רחפנים, שנושאים רובים, אקדחים, כדורים ולפעמים אפילו טילי כתף. צה"ל מצליח ליירט במקרה הטוב חצי מהמשלוחים האלה.

ולאן כל הטוב הזה מגיע? ראיתם את הסרטון של החיסול ה"פלילי" ליד מודיעין לפני שבועיים? מי שיודע לצלוף ברכב דוהר מאופנוע - התאמן על זה. אלה יכולות של כוחות מיוחדים, מאומנים, והאימונים האלה מתרחשים במרחבי הנגב, אל מול אוזלת יד בלתי נתפסת של הצבא, המשטרה ושב"כ.

מי שחושב שהעוצמה הצבאית הזו תישאר לנצח בסכסוכים בין חמולות הפשע במגזר הערבי - חי בקונספציה. וכשצבא ערביי ישראל יחליט לתקוף אותנו - ה-7 באוקטובר ירגיש כמו משחק ילדים.

חייבים להתעורר עכשיו, להכניס את שב"כ לזירה ולהשתמש בו בלי רסן. אחרת זה יתפוצץ לנו בפנים.