בראיון לערוץ 7 מסביר ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל, את החלטתו להשתתף במחאת הציבור החרדי ביום חמישי בצהריים בכניסה לירושלים.

"אני רואה בזה זכות גדולה להצטרף לתפילת המונים. אין הקב"ה מואס בתפילתם של רבים", אומר הרב פנדל ומדגיש את הצורך בתפילה כוללת שעם ישראל ימצא את הדרך שלא להיאבק בין חלקיו השונים, וזאת כאשר "המערכת המשפטית הצבאית מנסה לזנב ולתפוס בחורי ישיבה מבלי למצוא פתרון, מבלי להבין את הציבור ולעבוד עם הציבור, בלי לחפש דרך נכונה בצה"ל עבור מי שלא לומד ולפתח תכניות נוספות".

"אנחנו יודעים שזה ניסיון להפיל ממשלת ימין, שזה ניסיון לפלג ולשסע בציבור התורני והאמוני", אומר הרב פנדל ומציין כי במציאות כזו של חידוד המאבק כל צד מתחפר בעמדתו ומתרחק מזולתו.

עם זאת מציין הרב פנדל את התלבטותו לנוכח ההבנה שבהתייצבותו במחאה הדברים מתפרשים כהצטרפות למי שמשווה בין העצורים בעוון השתמטות למצבם של החטופים, דימוי שאותו הוא רואה כזדוני ציני ומכוער שכן מאחוריו השוואה חלילה של מדינת ישראל לחמאס, "אבל הבנתי שיהיו רק תפילות. ציבור אמוני מתאחד ומתפלל, והקול החזק של האמונה באלוקים ובכוח התפילה זהו המכנה המשותף. זו מחאה גדולה על מעצרים שאין להם שום מקום אלא רק להביא לניצחון של השמאל בבחירות ועוד יותר פילוג ושסע".

לדבריו אלה מוסיף הרב פנדל ומזהיר כי אם חלילה תקום ממשלה ללא ייצוג תורני וללא הבנת החשיבות שבלימוד התורה, הרי שהבאים בתור יהיו ישיבות ההסדר. "לא יעזור ולא ירשים אף אחד כל הקרבנות הטהורים שנפלו מכל כך הרבה בתי מדרש, גם מבית המדרש שלנו. רק ינסו לפגוע בתחיית הקודש ובנס הזה של כל כך הרבה אנשים שלומדים תורה".

לאותם בציבור הציוני דתי שחשים קושי לראות אותו כראש ישיבת הסדר מתייצב לצידם של בני הציבור החרדי, מזכיר הרב פנדל את אהבתו והערכתו המלאה לדרכן של ישיבות ההסדר ואת ההערכה הגדולה להקרבתם של לוחמים מתלמידי הישיבות, "צריך להיות עיוור כדי לחשוד בי שאני לא אוהב בכל נימי נפשי את כל הייחודיות של הציבור הנפלא הזה. יחד עם זאת אנחנו צריכים למצוא דרך לכבד את הציבור החרדי ומתוך כבוד להכניס אותם. מעצרים זו אינה הדרך, סנקציות כלכליות אינן הדרך. הדרך היא הסברה, הדרך היא בניית עוד ועוד מוסדות ויצירת חוק מוסכם, מה שקורה לאט לאט ומי שינסה לדחוף את זה יקרע את הציבור לשניים ויעלה את השמאל".

בהקשר זה מזכיר הרב פנדל את דבריו של בני גנץ לציבור החרדי אודות הנייר שעליו יוכלו לכתוב את כל דרישותיהם והוא יחתום למטה, כך ש"הם יפטרו אותם משירות יותר מאשר אנחנו נפטור אותם. הם ידאגו לפגוע בציונים דתיים".

על התפילה שאותה הוא יישא בהפגנת התפילה, אומר הרב פנדל: "אתפלל לשלום מדינת ישראל, לשלום חיילי ישראל, לשלום תורת ישראל. לא נשאיר את המעמד העצום הזה רק לציבור החרדי והתפילות שלנו יהיו לשלושת הדברים, עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל, ולשלומה של המדינה".

"לציבור הציוני דתי יש כל כך הרבה מה להתגאות בו ולהתפאר בו. אנחנו מספיק חזקים כדי להתפלל יחד עם הציבור ולנסות להגיע ולהיות שותפים מלאים לפתרון הדרגתי שיביא מענה בלי לקרוע את כולנו לשניים וליפול לידיים של מי שעיקר האג'נדה שלהם היא לא להגיע להסדר".