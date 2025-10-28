מדוע אנחנו מחפשים בן זוג מושלם? ומה בכלל המשמעות של המילה “מושלם”? הרבה פעמים אנחנו נמשכים אל הרעיון של השלמות.

להיות מושלמים, למצוא מישהו מושלם, אבל דווקא שם מתחילות האכזבות. כי החיים, מטבעם, לא מתיישרים לפי הרצונות שלנו. וכשהם לא, נכנסים לתמונה כאב, תסכול, וייסורי מצפון.

אם נתבונן בבריאת העולם, נגלה שהיא עצמה מלמדת אותנו, למה לא כדאי לשאוף להיות מושלמים.

בכל יום בבריאה יש איזשהו משבר קטן, שבא לשבור את תפיסת השלמות וללמד אותנו שיעור חשוב לחיים ולזוגיות. ביום הראשון נברא האור האינסופי, אור שניתן לראות דרכו מקצה העולם ועד סופו.

אבל הקב"ה גונז את האור הזה לאחר חטא אדם הראשון. והמסר - אין דבר שיכול להתקיים בלי גבול. לכל דבר יש את הכלי המתאים לו. גם למידות טובות יש מידה. אי אפשר להיות מושלמים. גם לא במידות הטובות ביותר. בדרך למציאת זוגיות, חשוב פשוט להיות כפי שאנחנו, ולקבל את השני כפי שהוא.

ביום השני נוצר פירוד, הבדלה בין מים למים ביום השני. נולדה המחלוקת. לכאורה, מחלוקת היא דבר שלילי, אבל האמת היא שהיא חלק טבעי מהחיים. כבני אדם שונים, זה בסדר ואף נכון שלא נחשוב אותו דבר. המחלוקת מלמדת אותנו לקבל דעה אחרת, ולאפשר מקום שונה למישהו ששונה מאיתנו, וזה בדיוק היסוד לזוגיות בריאה, והסוד ליצירת קשר בריא.

ביום השלישי האדמה “מורדת” במקום להצמיח עץ פרי עושה פרי, היא מצמיחה עץ עושה פרי. בורא עולם מלמד אותנו שהחיים הם בעיקר דרך לא רק תוצאה. היופי והמתיקות נמצאים גם בתהליך, לא רק בהישג. גם בדרך למציאת זוגיות, חשוב ליהנות מהדרך, מהלמידה, מהגילוי, מהצמיחה האישית, לא רק מהתוצאה הסופית.

ביום הרביעי נבראו שני המאורות הגדולים. אבל לאחר שהלבנה מתלוננת, בורא עולם מקטין אותה. זה רמז למחלוקות ולפערים שיהיו בינינו גם בזוגיות. גבר ואישה שונים בטבעם. זה לא איום, זו מתנה. המטרה איננה להיות זהים, אלא לדעת להכיל, לכבד, ולא להקטין אחד את השני.

ביום החמישי נבראו התנינים הגדולים, כוח עוצמתי שהעולם לא יכול היה להכיל. בורא עולם, לפי רש"י, ממית את הנקבה עד לעתיד לבוא. המסר הוא: לפעמים אנחנו פוחדים מכוח גדול, מדרך שנראית "גדולה עלינו" גם במסע לזוגיות, יש רגעים שנראים לנו "גדולים מדי". אבל חשוב לזכור, שום דבר לא גדול מדי כשאנחנו הולכים עם בורא עולם יד ביד.

ביום השישי נברא האדם כדי לתקן וליהנות מן העולם. האדם בא לתקן את העולם, לא כי הוא מקולקל, אלא כי התיקון הוא עצם החיים. כל יום הוא הזדמנות קטנה להשתדל, להתקדם, לשחרר את מה שמעבר ליכולתנו. וזו אולי הנקודה הכי חשובה בחיפוש זוגיות: להשתדל, לא להילחץ. לפעול, אבל להרפות.

לתת מקום גם לבורא עולם בתוך הדרך. אהבה אמיתית לא נוצרת משלמות, היא נוצרת מאנושיות, מהקשבה, ומהלב.

שרה אברמוביץ היא מאמנת אישית להגברת יחסים קרובים בזוגיות ובמשפחה, ולמציאת זוגיות והיא חלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

