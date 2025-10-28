רמי גליקשטיין, איש חינוך מישראל בן 58, הותקף בלב מנהטן כשעשה את דרכו למסעדה כשרה בעיר. כך דווח באתר ynet.

לפי הדיווח, בעת שגליקשטיין הלך ברחוב, ניגש אליו לפתע אדם זר, הצביע על הכיפה שעל ראשו ואמר לו, "ספר לי על הדת שלך". גליקשטיין בחר שלא להגיב, ואז התוקף חטף מראשו את הכיפה, זרק אותה לרצפה וירק עליה. כשגליקשטיין התכופף להרים אותה, ספג אגרוף לפנים.

האירוע התרחש בסמוך למסעדת "מיסטר ברודוויי" ברחוב ה-38 שבמרכז מנהטן, מוסד מוכר בקרב הקהילה היהודית בעיר. עדי ראייה יהודים שהיו בקרבת מקום צעקו לעבר התוקף והזעיקו את המשטרה ושירותי החירום.

גליקשטיין הצליח להיכנס למסעדה, ולאחר מכן פונה לבית החולים. התוקף נמלט מהמקום, ומשטרת ניו יורק טרם הצליחה לאתרו.

לאחר האירוע שוחח הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, עם גליקשטיין ורעייתו ריבי.

בהודעה שפרסם לאחר השיחה אמר: "התקיפה היא תוצאה ישירה של ההסתה היומיומית בכל העולם, וגם בארה"ב, נגד יהודים ונגד ישראל. שקרים, אלימות מילולית, קריאות לבצע עוד טבח 7 באוקטובר ועלילות דם שמופצות ללא שום הגבלה, כמו עלילת הדם השקרית בעזה משפיעות על רבים, שחלקם לא מהססים לתקוף פיזית. על כל מנהיגי הציבור בארה"ב, ברמה הארצית והמקומית, לגנות מיד ובכל תוקף את התקיפה הזאת ואת הקריאות לאלימות דוגמת 'אינתיפדה גלובלית'".