שורד השבי בר קופרשטיין סיפר על שיחה שהתקיימה בזמן שהיה חטוף בידי חמאס בין אימו למחבל שביקש לערער את עולמה ואמונתה.

הוא הציג צמיד שאימו הוציאה ועליו נכתב 'הבן שלי תמיד בידיים של בורא עולם" ושחזר: "במהלך התקופה שהייתי חטוף התקשר לאמא שלי אחד המחבלים ואמר לה שהיא לא עושה מספיק כדי לשחרר אותי ושאם היא רוצה לראות אותי עוד פעם היא צריכה לצאת, להתלונן בהאג וממש להילחם".

"הוא ניסה להפחיד אותה בלוחמה פסיכולוגית וציפה שהיא תענה בגמגום או פחד", תיאר קופרשטיין את השיחה "והיא פשוט אמרה לו את המשפט הבא: 'הבן שלי לא בידיים שלך אלא תמיד בידיים של בורא עולם - וגם אתה נמצא בידיים של בורא עולם'".

קופרשטיין סיפר כי המחבל היה בהלם מהתשובה. "השתררה שתיקה לרגע כי המחבל לא ידע מה לענות ואז הוא השיב: 'כל הכבוד גברת'. ומאז זה הסלוגן שמלווה אותנו".