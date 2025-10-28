מנהלת תקומה הציגה הבוקר (שלישי) את התוכנית האסטרטגית המעודכנת לשיקום ולצמיחה של עוטף עזה לשנים הקרובות.

בתוכנית, הנפרסת על פני עשור, נכתב כי הדגש יושם על "הצבת עוגנים כלכליים שיבטיחו צמיחה ארוכת טווח גם לאחר סיום פעילות המנהלת בשנת 2028".

על פי המנהלת, היעד המרכזי הוא הכפלת מספר תושבי חבל התקומה עד שנת 2033, כך שעד תום העשור שאחרי מתקפת ה-7 באוקטובר יעמוד מספר התושבים על כ־120 אלף. זאת תוך שמירה על הצביון הקהילתי ופיזור גיאוגרפי מאוזן ברחבי החבל.

בין היעדים הבולטים: שגשוג כלכלי באמצעות עידוד יזמות, פיתוח מנועי צמיחה בתחומי התעסוקה, התעשייה, החקלאות והתיירות, לצד שיפור השירותים הציבוריים בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, והגברת תחושת הביטחון בקרב התושבים.

במלאכת השיקום, מדגישה המנהלת כי למעלה מ-90% מהתושבים שפונו מאז המתקפה חזרו לבתיהם, ובמהלך השנים 2026-2027 צפויים לשוב תושבי חמשת היישובים האחרונים: כיסופים, חולית, כפר עזה, בארי וניר עוז.

בין היתר צפויה הקמת שלוש פקולטות חדשות במכללת ספיר - הנדסה, מדעים מדויקים ורפואה, הקמת שני מרכזים רפואיים חדשים באזור והרחבת מערך בריאות הנפש.

תקציב של כ־885 מיליון שקל יופנה לחיזוק כוחות הכוננות ביישובים, הקמת תחנת משטרה חדשה בשדרות והרחבת האבטחה במוסדות חינוך.

בנוסף, יושקעו מאות מיליוני שקלים בפיתוח פארק הייטק אזורי, הקמת מרכז חדשנות ומכון מחקר יישומי בשער הנגב, לצד תמריצים לעסקים ויזמים. כמו כן יוקצו כ-862 מיליון שקל לטובת קידום חקלאות מתקדמת, מיזמי מו"פ ואגטק והרחבת תשתיות ההשקיה.

לצד זאת יוקם היכל תרבות חדש בשדרות, קונסרבטוריון בחוף אשקלון ויפותחו אתרי תיירות ברחבי החבל - בהשקעה כוללת של מעל 400 מיליון שקל. בנוסף, יוקם אתר הנצחה לאומי לאירועי ה-7 באוקטובר, שתכנון הקמתו כבר החל.