סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון שהושעה בעבר בעקבות התבטאויות קשות נגד חיילי צה"ל, צפוי לשוב לעבודתו - כך פורסם בחדשות 12.

בן דניאל, המזדהה ברשתות החברתיות בשם הבדוי "ג'ון בראון", פרסם בשנים האחרונות שורה של פוסטים חריפים נגד חיילי ומפקדי צה"ל, בהם כתב בין היתר כי "חיילי צה"ל חונכו לרצוח". לאחר מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר ותחילת המלחמה המשיך בן דניאל לפרסם דברים קשים נגד הצבא.

באוקטובר האחרון, לציון שנתיים למתקפה, כתב ברשת X: "מעניין אם המטכ"ל נסע לוונזה כדי לחשוב על זה, או שישבו בכינרת" כשהוא משווה בין המטכ"ל הישראלי לצבא הנאצי. זמן לא רב לפני כן כתב: "את רצח העם בעזה לא עושים נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר - אלא קציני וחיילי צה"ל". בפוסט אחר טען כי "לא ברור שצה"ל מטהר אתנית את עזה, וטובח בעשרות אלפים כדי לפנות את השטח לדתיים?"*

למרות ההיסטוריה של התבטאויות קשות, גילו בשבועות האחרונים סטודנטים בפקולטה למדעי המחשב כי המרצה עתיד לחזור ללמד כבר בימים הקרובים.

באוניברסיטת בן גוריון הגיבו: "האוניברסיטה אינה מתייחסת לפעילות הסגל מחוץ לעבודה".

מתן ג'ראפי, לוחם במילואים ומנכ"ל תנועת "אם תרצו", תקף בחריפות את ההחלטה: "העובדה שנשיא האוניברסיטה לא מסיים את העסקתו - היא יריקה בפרצופם של הלוחמים, משרתי המילואים, הסטודנטים והמשפחות השכולות. כל מי שתורם לאוניברסיטה צריך לדעת שכספו מממן הסתה מחליאה. אנו בתנועה לא ננוח עד שהוא יפוטר".