הצלב האדום בחפירות לחיפוש אחר גופות חטופים TPS

הפרה חדה של ההסכם עם ארגון הטרור חמאס התרחשה אמש במהלך ההכנות להשבת גופת חטוף, כך עולה מתיעוד מצלמות רחפן ועדויות לוחמים שהגיעו לידי ערוץ 7.

לפי עדויות לוחמים מגדוד מילואים שפעל בגזרת שג’עייה בעזה, המחבלים הוציאו את גופת החטוף מדירה סמוכה לזו שבה נערך המפגש עם אנשי הצלב האדום זמן קצר לפני שהגיעו למקום.

"ראינו אותם מזיזים את גופת החלל. הם חפרו בור בפיר צדדי, הכניסו לשם את החלל, ואז קראו לצלב האדום להגיע כאילו 'גילו' אותו זה עתה", סיפר הלוחם.

לדבריו, האירוע כולו התרחש לעיני חיילי צה"ל שהוצבו באזור. "בנו שם הצגה שלמה. הם רצו שהצלב האדום יקבל תמונה של 'איתור החלל', כדי לשדר לעולם את השקר כביכול הם מקיימים את ההסכם".

הלוחמים טענו כי האירוע כולו תועד במצלמות רחפן של צה"ל וכי ניתן לראות בבירור את המחבלים חופרים, מכניסים ומוציאים את הגופה.

"יש תיעוד מלא, לא שמועות. הכול מתועד. אנחנו דורשים שהצבא יחשוף את הצילומים כדי שהציבור והעולם יבינו עם מי יש כאן עסק". אמר אחד מהם.