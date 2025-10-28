קנת' מורגן, אמריקני בן 33, הגיע לפאב בעיר אתונה שבמדינת ג'ורג'יה, כשהוא לבוש במדי SS ועל זרועו סרט עם צלב קרס. מבלים ומבלות שהיו במקום התעמתו איתו.

אישה אחת נשמעת אומרת: "תסתלק מפה, אתה לא לובש את החרא הזה כאן". גרייס לאנג, סטודנטית לצילום וגיאולוגיה באוניברסיטת ג'ורג'יה, סיפרה בריאיון לתקשורת המקומית שהייתה באירוע כחלק מסיבוב ברים שארגן מגזין סטודנטים.

"חברה שלי, שהיא יהודיה, הבחינה באיש במדי נאצי עם צלב קרס", אמרה. לדבריה, כשמורגן התעמת עם שתי הנשים, לאנג התערבה וניסתה לקרוע את הסרט עם צלב הקרס מזרועו. "הוא חייך כל הזמן, גם בזמן שתקף אותי", אמרה לאנג.

פטריק דפאולו, הבעלים של הבר, אמר: "הוא חשב שזה מצחיק. אף אחד אחר לא חשב ככה. אני שמח שכולם בטוחים ושהבחור הזה נעצר. הלוואי שאנשים לא היו עושים דברים כאלה".

הופעתו של מורגן במדים נאציים עוררו תרעומת, בעיקר בקרב הקהילה היהודית, והוגשו נגדו אישומים בגין עבירות תקיפה. לאחר ארבעה ימי מעצר, הוא שוחרר בערבות של 1500 דולר.