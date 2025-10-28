תקרית ביטחונית חריגה שהתרחשה בערב שמחת תורה נחשפה היום (שלישי) לראשונה.

ביום שבו הושבו החטופים החיים לישראל, תפס צה"ל חוליית מחבלי חמאס שחצתה את הקו הצהוב באזור שכונת שג'אעיה והגיעה עד למרחק של כקילומטר מגדר הגבול מול נחל עוז.

לפי דיווח בגלי צה"ל, כטב"ם מדגם "זיק" עקב אחרי המחבלים לאורך תנועתם, והוביל כוח מחטיבת המילואים 11 לעצור אותם. החוליה נתפסה כשהיא אינה חמושה.

במהלך חקירה ראשונית שבוצעה בשטח, המחבלים הובילו את הכוח למסגד סמוך שבו תכננו להתחמש.

במקום נמצאו מטענים רבי עוצמה, טילי RPG וחומרי מודיעין המעידים על כך שהמבנה שימש כמפקדת גדוד שג'אעיה של הזרוע הצבאית של חמאס. בנוסף נמצא במסגד דגם של קיבוץ סעד שבעוטף עזה.

בצה"ל טרם הסבירו מדוע התקרית לא פורסמה לציבור עד כה. כמו כן, לא ברור אם החוליה תכננה לבצע פיגוע מיידי מהמפקדה שאליה הייתה בדרכה.

בצה"ל ציינו כי המחבלים נעצרו בהתאם להוראות פתיחה באש, מאחר שלא היו חמושים בעת החצייה, "הוראות הפתיחה באש מאפשרות להסיר כל איום על הכוחות בשטח".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מספר חשודים שאינם חמושים הגיעו למרחב הקו הצהוב. החשודים היו במעקב מרגע התקרבותם, ונעצרו על ידי הכוחות במרחק של מעל לקילומטר מגדר הגבול. החשודים תוחקרו ועלה כי מדובר במחבלים, ועל כן הם נלקחו להמשך חקירה בשטח הארץ".