יו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית תקף את חבר הכנסת משה סעדה על רקע דבריו הבוקר נגד איתמר בן גביר בראיון לרשת ב'.

"מצער שסעדה נפל בספין שעושה התקשורת הישראלית. בר קופרשטיין העיד כי ביום ה-270 הגיעו השובים שלו והרביצו, אך ביום הזה קרה מקרה אחד שכולם זוכרים, התקשורת הישראלית הפיצה פייק שאנסו מחבלי נוחב'ה בשדה תימן. במקום להאשים את התקשורת סעדה, כמו ימני מחמד, בוחר לתקוף את השר בן גביר".

לדברי ח"כ קרויזר, השינויים שעשה השר בן גביר בבתי הכלא, גם כמה שרי ביטחון פנים בעבר, לא עשו רבע מזה. סעדה כנראה רוצה לקבל את הליטוף מהאולפנים ולכן תוקף השר בן גביר".

"רבים במערכת הביטחון הצהירו כי החמרת תנאי המחבלים שעשה השר בן גביר בבתי הכלא, וכן הפירסום שלהם - הביאו להרתעה של צעירים באיו"ש ובעזה והורידו את כמות הפיגועים", חתם.

סעדה מהליכוד תקף את את התנהלות השר בן גביר ביחס לתנאי המחבלים בבתי כלא. בראיון לאריה גולן אמר סעדה: "אמור מעט ועשה הרבה, לא כל דבר צריך להתרברב. כשאתה בתפקיד כזה, אתה צריך לחשוב לא רק על מה שאתה רוצה להגיד, אלא גם על ההשלכות. זה לא מונע ממך לפעול על פי האידאולוגיה שלך, אבל תשאיר את זה".