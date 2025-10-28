לקראת עצרת המחאה החרדית בכניסה לירושלים ביום חמישי הקרוב, פרסם מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, מכתב הנחיות מקיף לציבור החרדי.

במרכז המכתב - דרישה מפורשת להימנע מכל עימות עם גורמי אכיפה ולשמור "על קידוש שם שמים", כלשונו.

"אברכים ובני ישיבות גדולות וכן אנשים העמלים לפרנסתם מכל הארץ נקראים להשתתף בעצרת התפילה והזעקה שנקבעה ליום חמישי הבעל"ט בשערי העיר ירושת"ו, עקב הפגיעה המחריפה בלומדי התורה", נכתב בפתיחת המכתב.

הרב לנדו קבע כללים ברורים לגבי נוכחות תלמידים צעירים. "תלמידי ישיבות קטנות יורשו להגיע אך ורק במסגרת מאורגנת בפיקוח ישיבתם. ילדים מגיל שמונה ומעלה יוכלו להשתתף בתנאי שהוריהם ילוו אותם באופן צמוד ויישאו באחריות מלאה. מלמדים נדרשו להישאר בתפקידם הקבוע".

הדגש המרכזי במכתב הופנה למניעת חיכוכים עם הרשויות. "חובה לנקוט במשנה זהירות ולהקפיד בחיוב 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', וחובה על ראשי הישיבות והמחנכים להזהיר את תלמידיהם שלא להיגרר לשום עימותים עם הרשויות וזולתם, מלבד ההשתתפות בתפילה, ולקדש שם שמים בבואם ובצאתם מהעצרת".

בנושא השתתפות נשים קבע ראש הישיבה קו ברור: "נשים ובנות מחוץ לירושלים לא יגיעו לעצרת. במקום זאת, הן יקראו תהילים בביתן בשעת העצרת. תלמידות סמינרים מכל הארץ יתכנסו במוסדותיהן ויתפללו במקביל".

עם זאת, נשים נשואות תושבות ירושלים שמעוניינות להשתתף "יוכלו לעשות זאת במתחם מיוחד שיוקצה מראש, רחוק מהעצרת המרכזית, במטרה לשמור על גדרי הצניעות".

העצרת תיערך ביום חמישי הקרוב בכניסה לירושלים כמחאה על גל המעצרים של בחורי ישיבות. המארגנים צופים הגעה של מאות אלפי משתתפים.