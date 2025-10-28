תופעת הסתננות השב"חים, המוכרת זה שנים באזורים הסובבים את ירושלים, החלה באחרונה לחרוג מגבולות העיר והגיעה עד לשערי היישובים הסמוכים.

בגבעת זאב מדווחים על עלייה בניסיונות החדירה - אך גם על מעצרים תכופים. על פי נתוני אגף הביטחון המקומי, בחודש האחרון בלבד נעצרו עשרות מסתננים סמוך לכניסה ליישוב.

גורמי ביטחון מציינים כי החדירות מתבצעות בשתי דרכים עיקריות: דרך פרצות בגדר הביטחונית, או באמצעות נהגים המעבירים את המסתננים בעבור תשלום.

רוב המקרים מתגלים על ידי מאבטחים בשער היישוב או בסיורים שגרתיים המתקיימים סביב ההיקף.

במועצה המקומית מציינים כי "המוכנות והנוכחות בשטח יוצרות הרתעה", אך מזהירים כי בירושלים עצמה אין עמדות שמירה, והדבר הופך אותה ליעד מועדף.

לדברי המועצה, מטרת ההסתננויות היא לרוב עבודה בלתי חוקית, אך לעיתים מתלווה לכך גם פעילות פלילית.

ראש המועצה יוסי אסרף הודה למערך הביטחון והתושבים על הערנות, אך התריע: "המדינה חייבת להעלות הילוך בכל הנוגע למסתננים מהכפרים הסמוכים. אסור שהמחדלים בגדרות סביב ירושלים יימשכו. אנחנו מגנים על עצמנו, אבל צריך למנוע מהשב"חים להגיע בכלל לשער היישוב. לקחי העבר מחייבים פעולה מיידית".

אסרף הדגיש את הסיכון שבהתרשלות: "ראינו כבר איך פיגועים קשים החלו מהסתננויות 'תמימות' לכאורה. אסור לנו להתרגל לזה. האחריות של המדינה היא לסגור את הפרצות ולהגביר את האכיפה".

באגף הביטחון קוראים לתושבים להמשיך להיות שותפים פעילים במאמץ הביטחוני. "אם אתם מבחינים באדם חשוד, או באתר בנייה שבו עובדים נשארים ללון בלילה - פנו מיד למוקד העירוני או למשטרת ישראל. ערנות אזרחית שומרת על כולנו".