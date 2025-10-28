הריחוק בין אחים לא נוצר ביום אחד. הוא מצטבר בשקט, לאורך השנים. בין משפט של השוואה לבין מבט של אכזבה, בין “תראה איך הוא עוזר” ל“למה את לא יכולה להיות כמוה”.

גלית גלבוע, מנחת הורים עם 20 שנות ניסיון, מסבירה שהשורשים של הרבה מריבות בין אחים נמצאים בכלל בהתנהלות היומיומית של ההורים. “כשהורה משווה בין הילדים, גם אם מתוך כוונה טובה - הילד שומע שאני פחות, שאני לא מספיק”, היא אומרת. “וכשהתחושה הזו נבנית, היא מחלישה את הקשר בין הילדים עצמם”.

לדבריה, תחרות על תשומת לב היא גורם נוסף שמייצר ריחוק. “כשילד מרגיש שאחיו מקבל יותר יחס, יותר חיזוק, או פשוט יותר חיוך - הוא חווה שהוא ‘מקום שני’ בבית. ומשם קצרה הדרך למתח ולכעסים”.

גם תיוגים משפחתיים כמו “החכמה”, “היפה”, “המצחיק” נראים תמימים - אבל יוצרים תפקידים קבועים שמגבילים את הילדים. “כל ילד רוצה שיראו בו הכול, לא רק תכונה אחת”, אומרת גלית.

ומה אפשר לעשות כדי לשנות את זה? “להתחיל מלראות כל ילד בפני עצמו”, ממליצה גלית. “לתת לכל ילד זמן אישי, אפילו שלוש דקות ביום. לפרגן בלי השוואות. להסביר כשיש שוני, וליצור יותר הזדמנויות לשיתוף פעולה, משחקים וצחוק משותף. ככה הילדים לומדים לראות זה בזה ‘צוות’ ולא יריבים”.

גלית מוסיפה כי כשההורים שמים לב לזה מוקדם, הילדים גדלים עם תחושת אהבה, פרגון ושותפות אמיתית.

