הרב אלגזי: צמאה נפשי - מהפכה בתורת הנפש

הרב בן ציון אלגזי, ראש ישיבת ההסדר רמת גן ומייסד מכון צורבא מרבנן, דיבר בכנס של מכללת "צמאה נפשי" - מכללה ללימוד NLP יהודי, על החשיבות הגדולה של העיסוק בנפש האדם מתוך תורה והבנה מקצועית.

לדבריו, "בהלכה אנחנו עוסקים הרבה בגופו של האדם - במצוות המעשיות, בטומאה וטהרה, בשבת ובאכילה - אבל דווקא בשעות משבר, מתגלה עומק הנפש. אז התורה מגלה את המורכבות שבין הגוף והנשמה."

הרב אלגזי הסביר כי גם ההלכה עצמה רואה בצד הנפשי חלק מהותי: "כשיולדת מבקשת להדליק אור בשבת, גם אם מבחינה רפואית היא לא זקוקה לכך - מחללים שבת רק כדי לחזק את הנפש שלה, שתרגיש שמטפלים בה, שהיא בידיים טובות. ההלכה מלמדת אותנו עד כמה לנפש יש משקל אמיתי."

הרב הדגיש שמכללת "צמאה נפשי" מביאה בשורה אמיתית לעולם!: "זו תורה שלמה - תורת הנפש היהודית. במכללת צמאה נפשי לומדים באמת איך לגשת לאדם, איך לשלב בין עולמות - בין התורה לבין הרגש, בין הנשמה לבין המעשה."

בימים אלו נסגרת ההרשמה למסלולים החדשים של מכללת צמאה נפשי, מהמוסדות המובילים בישראל בלימודי הנפש היהודית. המכללה מביאה בשורה מרעננת וייחודית: שילוב בין שיטת ה-NLP העולמית לבין עומקה של הפסיכולוגיה היהודית, בגישה מעשית המאפשרת לכל אדם לעבור שינוי פנימי אמיתי.

מכללת צמאה נפשי מציעה מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, בשני סניפים, יד בנימין ופרדס חנה בלימוד פרונטלי, וכן במסלולי זום, המאפשרים ללמוד מכל מקום בארץ ובעולם. הלימודים מוכרים לגמולי השתלמות לעובדי הוראה.

בין צוות המרצים הבולטים ניתן למצוא את הרב מיכי יוספי, הרב חגי לונדין, הרב דניאל כהן, יוסי פרי ועוד. במסלולי הנשים מלמדות גם יקירה כהן, הרבנית נעמה מנוסי, ואילה רוטרמן ועוד.

הלימודים במכללה משלבים עומק תורני עם כלים מעשיים מעולם ה- NLP ומעניקים לבוגרים תעודה רישמית ובינלאומית מטעם HNLP העולמית, המאפשרת לבוגרים לעסוק ביעוץ. הקורסים מיועדים לכל מי שמבקש לשפר את חייו, למצוא משמעות עמוקה, לרכוש כלים מעשיים, ולפתוח פרק חדש בזוגיות, ביטחון עצמי והגשמה.

