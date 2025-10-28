בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה הרשיע הבוקר (שלישי) את קרול פסלר, בת 81, בעבירת הפקרה לאחר פגיעה, בעקבות תאונת דרכים קטלנית שאירעה לפני כשנתיים וחצי בנתניה, שבה נהרג הילד רפאל אדנה בן הארבע.

לפי כתב האישום, פסלר נהגה ברכב בשדרות בן גוריון בעיר, פגעה בתמיר צגאי ובשני נכדיו - מתן אדנה ורפאל אדנה - והמשיכה בנסיעה מבלי לעצור. רפאל נפצע באורח אנוש, ולאחר מכן נפטר בבית החולים.

למחרת התאונה איתרה המשטרה את רכבה של פסלר, שנחקרה בחשד לגרימת התאונה והפקרה לאחר פגיעה. בחקירתה טענה כי לא הבחינה שפגעה באדם, וחשבה כי מדובר באופנוע שפגע ברכבה.

במהלך המשפט הודתה פסלר בביצוע העבירה, אך בשלב הטיעונים לעונש טען סנגורה כי לא התקיים אצלה היסוד הנפשי הנדרש, מאחר שסברה כי מדובר בתאונה עצמית. השופט קיבל את הטענה והורה על ביטול ההרשעה וקיום הליך הוכחות מחדש.

בעדותה סיפרה פסלר כי חשה בטוב ביום האירוע וראייתה הייתה תקינה. לדבריה, בדרכה חזרה מביקור אצל חברה, חשה ב"מכה" וראתה את המראה השמאלית נשברת. לדבריה, חשבה שאופנוע פגע בה, ולכן המשיכה הלאה.

בסיום ההליך החוזר הרשיע אותה בית המשפט בעבירת ההפקרה.