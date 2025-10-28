צלם חסידי מוכר בחוב החרדי התמוטט אתמול במהלך נסיעה לעיני בנו, ככל הנראה בעקבות אירוע מוחי חמור.

ברים היה בדרכו לצלם את חתונת נכד האדמו"ר מבאיאן שנערכה אמש בירושלים.

האירוע הטראגי התרחש ברחוב חזון איש בבני ברק, כשהצלם ובנו היו לקראת יציאתם לחתונה בבירה. הבן שהתלווה לאביו נבהל כאשר ראה לנגד עיניו את אביו מאבד הכרה.

צוותי הצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו את ברים במצב קשה לבית החולים שיבא בתל השומר. הוא מאושפז במחלקה הנוירולוגית, כשהצוותים הרפואיים נלחמים על חייו.

קרובי משפחה וידידים פנו בקריאה נרגשת אל הציבור הרחב להרבות בתפילה לרפואתו השלמה.

שמו המלא לתפילה: יעקב דוד בן חנה רחל.