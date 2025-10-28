שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' פנה היום (שלישי) במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לכנס עוד היום את הקבינט המצומצם לדיון בצעדי תגובה להפרות הפסקת האש מצד חמאס.

"על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס את תנאי הפסקת האש והשלב הראשון בתכניתו של הנשיא טראמפ", כתב סמוטריץ', "ועל רקע העדר ההתקדמות בפירוקו ובפירוזה של עזה אבקשך לכנס בדחיפות ועוד היום את הקבינט המצומצם".

לדבריו, מטרת כינוס הקבינט היא "בכדי לגבש סל תגובות תקיף ונחוש ובכדי לוודא את עמידתנו במטרת המלחמה המרכזית של השמדת חמאס והסרת האיום הנשקף מעזה לעבר אזרחי ישראל".

לדברי סמוטריץ', ההתנהלות של חמאס מחייבת תגובה ברורה מצד ישראל: "לא ניתן לאפשר לחמאס להתל באזרחי ישראל ולשחק בציניות אכזרית ברגשותיהם של משפחות החטופים החללים".

לסיום הוא דורש מראש הממשלה להורות עוד היום על מעצר מחדש של כל המחבלים ששוחררו ליהודה ושומרון בעסקת החטופים.

דבריו מגיעים בתגובה להפרה מצד החמאס לאחר שבמכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר קבעו כי הגופה שהושבה אמש - אינה של אחד מ-13 החטופים החללים שחמאס התחייב להשיב.

במכון באבו כביר נקבע כי מדובר ככל הנראה בממצאים הקשורים לנרצח ישראלי שכבר הובא לקבורה בישראל.

בעקבות הפרת ההסכם מצד חמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום דיון בו יישקלו צעדי התגובה של ישראל.