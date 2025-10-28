שבוע האופנה בתל אביב נפתח השנה בטון מפתיע, עם שילוב יוצא דופן של תיאטרון, אופנה ומורשת יהודית.

תיאטרון השומרון, בניהולו האמנותי של נתי רביץ ובשיתוף חננאל אוחנה, העלה קטעים מתוך ההצגה "מסעי הגאולה", שכתב וביים רועי מלכה.

ההצגה מגוללת את סיפוריהם של ארבעה מגדולי הרוח היהודית, רבי יהודה הלוי, רבי אברהם אבן עזרא, רבי חיים בן עטר ורבי יעקב אבוחצירא, בדרכם לארץ ישראל.

השחקנים עלו לבמה בתלבושות תקופתיות, והם שולבו לצד תצוגת אופנה בהשראת יהדות מרוקו, בהשתתפות הדוגמניות מירי בוהדנה, אילנית לוי וגלית גוטמן.

האירוע התקיים בהאנגר שבקרמניצקי תל אביב, באדיבות הפדרציה של יהדות מרוקו, ויצר מפגש ייחודי בין עולם האופנה, התיאטרון והזהות היהודית.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "השומרון הופך למוקד תרבותי עשיר ומפתיע. אנחנו מביאים את הרוח, את הסיפור ואת הזהות שלנו גם לבמות המרכזיות של התרבות הישראלית - זה חיבור טבעי בין אהבת הארץ, תרבות ויצירה".

פרימיירה, "מסעי הגאולה" צילום: אייל מס

במקביל, בסוף השבוע התקיים פסטיבל היין הראשון של השומרון במרפסת של המדינה בפדואל. עשרות יקבים מאזור השומרון, בנימין והבקעה הציגו את מיטב יינות הבוטיק שלהם לצד דוכני אוכל מקומי, הופעות חיות ונוף פנורמי מרהיב.

מאות מבקרים הגיעו לאירוע, שהתקיים באווירה חגיגית של טעמים, יצירה ונוף ישראלי.