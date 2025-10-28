55 חברי כנסת ושרים מהקואליציה - בהם 11 שרים ו-44 ח"כים - חתמו על מכתב שהועבר לנשיא המדינה יצחק הרצוג ובו הם דורשים ממנו לפעול לשחרורם של אסירים יהודים ביטחוניים, זאת ברקע שחרור מחבלים פלסטיניים במסגרת עסקת החטופים.

על המכתב חתמו נציגים מכל מפלגות הקואליציה: עוצמה יהודית, הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית. חבר הכנסת משה סולומון סירב לחתום על המכתב.

במכתב שנשלח להרצוג נכתב: "במהלך הימים האחרונים משחררת ממשלת ישראל אלפי מחבלים. מיותר לציין כי איש מאיתנו אינו חפץ בשחרור המחבלים הנוראים אשר פגעו במשפחות רבות כל כך בישראל, אולם אי-שחרורם של האסירים היהודים מהווה מדיניות של איפה ואיפה כלפיהם".

"בעת שיהודים אלה נמקים בכלא ובהותירם משפחות סובלות ולעיתים אף נפגעות טרור, הם רואים כיצד מחבלים וביניהם רוצחים שפלים עושים את דרכם אל חיק עמם ומשפחתם אל החופש. אנו קוראים לך, אדוני הנשיא, לפעול באופן מיידי לשחרורם של קומץ אסירים יהודים אלה ולתקן עוול זה".

יוזמת המכתב ח"כ סון הר-מלך ציינה כי מדובר בקריאה מוסרית וצודקת: "אם משחררים מחבלים רוצחים ששבו לטרור פעם אחר פעם, בתוכם גם את רוצחי בעלי שולי הי"ד, וכאשר ברור לכל שגם המחבלים המשוחררים בעסקה זאת ישובו לטרור. אין הצדקה מוסרית להותיר בכלא יהודים שגם אם טעו בדרכם, שחרורם אינו מהווה שום סכנה לציבור. הגיע הזמן לתקן את העוול הזה".