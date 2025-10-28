ירושלים ממשיכה להוביל את שוק הנדל"ן בישראל, עם מספר שיא של היתרי בנייה, ביקוש גבוה למגורים ועלייה מתמשכת במחירים - גם בתקופות מאתגרות. עם זאת מחירי הדירות בעיר שוברים שיאים חדשים והמחיר הממוצע לחדר כבר חצה את רף המיליון השקלים.

במרכז הפתרון עומדת שכונת גבעת המטוס, הממוקמת בדרום העיר בין שכונות ארנונה, בקעה ותלפיות, לאורכה של דרך חברון. השכונה החדשה צפויה להתחבר ישירות לקו הכחול של הרכבת הקלה ולכביש בגין דרום. השכונה האחרונה שמתוכננת מאפס ועוד ניתן למצוא בה דירות בפחות משלושה מיליון שקלים.

השכונה תוכננה בקפידה,בנייה נמוכה, שטחים ירוקים, מוסדות ציבור ושטחי תעסוקה. התכנון העירוני שואף ליצור מתחם מגורים שונה מזה המאפיין את מרכז העיר - כזה שמתאים לרוח הירושלמית הקהילתית ומציע איכות חיים שקטה לצד נגישות תחבורתית גבוהה.

"לא כל יום נבנית שכונה חדשה בירושלים, ובוודאי לא בסדר גודל כזה", אומר דביר דימרי, יזם נדל"ן ומייסד קהילת יותר נדל"ן משכל. לדבריו, "מי שנכנס איתנו להשקעה בפרויקט הזה לפני שנתיים קנה חלום. אבל היום זה כבר קורה בשטח. העבודות מתקדמות, המחירים עלו בכחמישה אחוזים בשנתיים האחרונות, ועדיין מדובר באחד האזורים האחרונים בירושלים שבהם ניתן לרכוש דירה מתחת למחירי השוק".

פערי המחירים בולטים לעין: בשכונות הסמוכות ארנונה ובקעה נעים מחירי הדירות סביב 40-43 אלף ש"ח למ"ר, ואילו בגבעת המטוס ניתן עדיין למצוא דירות חדשות במחירים נמוכים משמעותית. הקרבה לשכונות המבוססות והתשתיות בתכנון הופכות את האזור להזדמנות עם פוטנציאל צמיחה ברור.

שלא כמו רוב השכונות החדשות בעיר, גבעת המטוס מתוכננת לבנייה לרוחב ולא לגובה. "יש הבדל גדול בין מגורים במגדל לבין חיים בבניין בן 5-8 קומות", מסביר דימרי. "דמי ניהול, תחזוקה, בלאי - הכל אחר. גם האופי הירושלמי הקלאסי נוטה לבנייה קהילתית ונמוכה, וזה מה שצפוי להעניק לשכונה הזו את האופי המיוחד שלה".

בשנים האחרונות מקדם דימרי מודל חדש של רכישה קבוצתית, שאינו קבוצת רכישה קלאסית אלא איגוד של רוכשים פרטיים הפונים יחד ליזם, במטרה להשיג כוח קנייה מרוכז. "כשיזם מוכר עשרות דירות בחודש בלי פרסום ובלי אי ודאות, הוא מוכן לתת הנחות של מאות אלפי שקלים לכל דירה", הוא אומר. "זה לא טריק שיווקי, זו פשוט כלכלה".

המודל מציע יתרונות נוספים: שקיפות מלאה, ליווי מקצועי, תנאי תשלום נוחים ובחירה מוקדמת של מיקומים בפרויקט. דימרי מוסיף כי "הכוח כרגע נמצא אצל הקונים. היזמים צריכים למכור, הציבור זהיר, והבנקים מהדקים את הברזים. זה בדיוק הזמן שבו אפשר להשיג תנאים שלא יחזרו ברגע שהשוק יתחמם. מספיק שתהיה הורדת ריבית אחת כדי לשנות את כל התמונה".

ביום שני, 3 בנובמבר, בשעה 20:30, יקיים דימרי וובינר חשיפה על קבוצת הרוכשים המתגבשת בגבעת המטוס. במהלך המפגש יציג את הפרויקט, את תנאי הרכישה הייחודיים ויענה לשאלות המשתתפים.

