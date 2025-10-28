נירה שרעבי, אלמנתו של יוסי שרעבי ז"ל, התראיינה הבוקר (שלישי) לרשת ב', וסיפרה על התחושות הקשות שממשיכות ללוות אותה גם לאחר שבעלה הושב מהשבי והובא לקבורה בקיבוץ בארי שבו אהב לחיות.

"הפחד ללכת לישון הוא לא רק שהוא איננו ולא יחזור. זה להתרגל שאין מי שישמור עליי שם", שיתפה. "יוסי הציל לי את החיים מבחינה בריאותית, מאירוע לבבי שהיה לי. הוא היה שם תמיד בשבילי, כדי לשמור, לעטוף".

לצד ההתמודדות האישית, נירה מדגישה כי מבחינתה המאבק הלאומי טרם הסתיים: "יוסי חזר, להקלתנו הרבה, אבל זה לא נגמר. המלחמה לא נגמרה. כואב לי בכל רגע ורגע על משפחות החטופים - של סער ברוך, של מני גודארד, של דרור אור. כואב לי על כל המשפחות הנוספות שהחללים עדיין לא הגיעו. הסיפור שלהם לא נגמר. המלחמה הזאת לא נגמרה עד אחרון החטופים שיחזרו אלינו".

בריאיון התייחסה נירה גם להספד המרגש שנשאה אתמול בתה יובל, שסיפרה כי בשבי נתן אביה את ברכתו לנישואיה העתידיים עם בן זוגה, אופיר אנגל, ששהה יחד עמו בשבי, "כשאני אתחתן עם אופיר, אני אעשה את זה בלב שקט כי אני יודעת שיש את האישור שלך, וזה מה שחשוב לי יותר מהכל", אמרה בהלוויה יובל.

נירה עצמה הודתה כי הופתעה מהחשיפה: "זה ריגש אותי באותה צורה שזה הפתיע אותי. אני רואה את שניהם, הם פשוט מדהימים. וזה שלה, מעל הכל ולפני הכל, זה שלה ושל אופיר".

כעת, המשפחה מנסה לחזור לשגרה חדשה, בצל האובדן. "אני חוזרת לעבוד יום בשבוע, בשביל הנפש. אנחנו לומדים להיכנס לשגרה שהיא אחרת, לחיות לצד הכאב הזה", אמרה. "אבל הכאב הוא גדול בנקודות ציון משמעותיות בחיים של הבנות ושלי".