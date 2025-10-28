פרופ' מיכאל בן-גד, מרצה ישראלי באוניברסיטת סיטי סנט ג'ורג' בלונדון, התייחס לאירוע החריג שבו הופרעה הרצאתו בידי מפגינים פרו-פלסטינים, חלקם רעולי פנים, שדרשו ממנו להתנצל על שירותו בצה"ל.

במהלך ריאיון, ששודר ברשת GB News, סיפר בן-גד כי "הם מציעים לי עכשיו תנאים - שאקבל את חיי בחזרה אם אתנצל על השירות הצבאי שלי".

בן-גד פתח את דבריו בפנייה ישירה למפגינים, ואמר: "ערב טוב, בריונים". הוא הסביר כי השירות בצה"ל הוא חובה על פי חוק, אך עבורו - גם שליחות אישית: "נולדתי פחות מ-20 שנה אחרי שכמעט כל משפחתי נרצחה בטרבלינקה. הייתי זוחל על זכוכיות שבורות כדי להגיע ללשכת הגיוס וללבוש מדים - כדי להגן על עמי".

בריאיון הוסיף בן-גד כי האקלים באקדמיה הבריטית הפך מאיים, אך הדגיש כי אינו מתכוון לסגת. לדבריו, סירב להצעת הנהלת האוניברסיטה לצאת לחופשה בתשלום, והבהיר: "אמשיך ללמד. התייצבתי לכל הרצאה, ואמשיך להתייצב".

הוא הביע הערכה לסטודנטים היהודים שאיתם נפגש לאחרונה: "התרשמתי מעומק הנפש והכבוד שלהם. אני גאה בהם".

במהלך האירוע שהתרחש באוניברסיטה בשבוע שעבר, חדרו מפגינים להרצאה, קראו קריאות בגנות ישראל, והאחד אף איים "לערוף את ראשו" של המרצה. סרטון שתיעד את ההתרחשות הציג קריאות כגון "יש לו דם על הידיים" וקריאות אחרות, עד שהמאבטחים הרחיקו את המתפרעים. בהנהלת האוניברסיטה הבהירו כי המפגינים אינם נמנים עם סגל או סטודנטים של המוסד.

בתוך כך, למעלה מאלף אנשי אקדמיה ברחבי בריטניה חתמו בימים האחרונים על מכתב גינוי לאיומים ולהטרדות שכוונו כלפי בן-גד. מהאוניברסיטה נמסר: "אנו מחויבים לחופש הביטוי ולא נסבול הטרדה כלפי מרצים או סטודנטים".