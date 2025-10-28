בשנת תשפ"ד (2024) חלה עלייה בשיעורי הזכאות לתעודות בגרות בקרב תלמידים שלמדו במהלכה בכיתה י"ב, שעומדים על 76.6%, בהשוואה ל-76.3% בשנת תשפ"ג (2023) שקדמה לה - עלייה של 0.3%.

כך עולה מנתוני "התמונה החינוכית הארצית" שפרסם היום (שלישי) משרד החינוך. בשנת תשע"ט (2019) עמד שיעור הזכאים לתעודת בגרות על 69.7%, והנתון הנוכחי של שיעור הזכאות משקף עלייה של כ-7% תוך חמש שנים.

בשנת הלימודים תשפ"ד למדו בחטיבות העליונות (כיתות י'-י"ב) 446,365 תלמידים, מתוכם 126,674 תלמידי י"ב במסגרות חינוך המגישות לבגרות. כ-39.4% מהתלמידים בי"ב למדו במגמות טכנולוגיות - בכללן הנדסת תעשייה וניהול, תכנון ותכנות מערכות, הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה, עיצוב מוצר, הנדסת אוטוטק, תקשורת אלקטרונית ותחום התקשוב. מתוך כלל בתי הספר ישנם 65 תיכונים שבהם 100% מהתלמידים זכאים לתעודת בגרות - מרביתם במגזר הדתי והחרדי.

שר החינוך יואב קיש מסר: "שנת תשפ"ד הוכיחה את כוחה של מערכת החינוך הישראלית גם ברגעים קשים. למרות המלחמה והפינויים הצלחנו לשמור על רצף לימודי ועל מגמות שיפור - שיעור הזכאות לבגרות עלה, הפערים בין מגזרים כמעט נעלמו וגם החינוך החרדי מציג עלייה עקבית. אני מבקש להודות למורות ולמורים, ליועצות וליועצים, למנהלות ולמנהלים, שמובילים קהילות חינוך שלמות. למנהלי המחוזות שמכוונים את העשייה בשטח, לאנשי המטה שפועלים במסירות יומיומית, ולהנהלה הבכירה של המשרד - על האחריות, הגמישות והחוסן שהפגינו לאורך תקופה מאתגרת, ועל היכולת לשמור על מערכת חיה, לומדת ומשיגה גם בתנאים המורכבים ביותר".

מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני מסר: "מאחורי המספרים האלה עומדת מציאות אנושית של עבודה יומיומית בשטח - של מורים, מנהלים ואנשי מטה שהמשיכו ללמד, לתמוך ולכוון גם בתנאים מורכבים. העלייה בזכאות למצטיינים, הירידה בנשירה והצמצום בפערים הם עדות לכך שהמערכת לא רק החזיקה מעמד, אלא גם התקדמה. זו תוצאה של שיתוף פעולה, הקשבה לשטח וניהול שקול שמאפשר לכל תלמיד להתקדם בקצב שלו".