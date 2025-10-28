ביום חמישי הקרוב צפויה להתקיים עצרת מחאה חרדית רחבת היקף בירושלים, במחאה על מעצרם של בחורי ישיבה עריקים.

לפי ההערכות, מאות אלפי משתתפים צפויים לנהור לכניסה לעיר לעצרת שתוגדר "תפילה וזעקה" - ללא נאומים או גוון פוליטי, כך לדברי המארגנים.

העצרת תחל בשעה 14:30 ותימשך כשעתיים, עד סמוך לשקיעה, ותתפרש על פני צירים מרכזיים: מגשר המיתרים ועד תחנת הדלק בכניסה לעיר, לאורך רחוב ירמיהו, הצבי, שדרות שז"ר, רחוב יפו ועד שרי ישראל ומלכי ישראל.

המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לקראת האירוע, בהובלת מחוז ירושלים. מאות שוטרים ולוחמי מג"ב ייפרסו בשטח במטרה לשמור על הסדר הציבורי, להבטיח את שלום המשתתפים ולמזער ככל האפשר את הפגיעה בשגרת החיים בעיר.

בהתאם למתווה שאושר מול מארגני העצרת, מהשעה 12:00 ביום חמישי יחסם לתנועת רכבים פרטיים כביש 1 בשני הכיוונים, מלטרון ועד גינות סחרוב, כולל הכניסה לעיר דרך כביש 16 ואזור שער הגיא.

הכניסה לירושלים תתאפשר רק לאוטובוסים מאורגנים שיתואמו מראש ויוכוונו דרך צומת גבעת שאול.

בתוך העיר, ייחסמו לתנועה אזור שערי העיר, עוטף גינות סחרוב, רחוב ירמיהו, רחוב יפו, רחוב שרי ישראל, ורחובות סמוכים בהתאם להתקדמות העצרת. תחבורה ציבורית לכיוון היציאה מהעיר תעבור רק ממסוף הארזים עד השעה 15:00.

כביש 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים, והוא מומלץ כציר חלופי לנכנסים וליוצאים מהעיר.

במשטרה מדגישים כי ההגעה לעצרת תתאפשר רק באמצעות הסעות מאורגנות - אין להגיע ברכב פרטי לציר 1. עוד נמסר כי כל ניסיון לחסימת צירים שלא אושרה מראש יהווה עבירה על החוק, וכי לא תותר כל הבערה של אש או חפצים במהלך האירוע. בנוסף, נאסר על הטסת רחפנים באזור האירוע ללא תיאום מוקדם עם המשטרה.

המשטרה ממליצה לציבור הנהגים להימנע מלהגיע לאזור ירושלים כבר משעות הבוקר של יום חמישי, ולהסתייע באפליקציות ניווט לצורך עדכוני עומס והכוונה. עומסי תנועה חריגים צפויים לכל אורך היום באזור גוש דן, השפלה ובפרט סביב כביש 1.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הביטוי כחוק, ותעניק הגנה לציבור המשתתפים ולמשתמשי הדרך כאחד. מנגד, המשטרה תפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגיעה בגוף, ברכוש או בסדר הציבורי".