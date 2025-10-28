על רקע המחסור ההולך וגובר ברופאים בישראל, התקיימו השבוע לראשונה באוסטרליה שני אירועי MedEx, במלבורן (ראשון) ובסידני (שלישי), בהם השתתפו כ-100 רופאים יהודים מרחבי אוסטרליה, חלקם כבר החלו בתהליך העלייה לישראל. במהלכם, הוגשו למשרד הבריאות 40 בקשות להמרת רישיון רפואה.

MedEx הוא חלק מתוכנית לאומית רחבה שמובילים משרד העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וארגון "נפש בנפש" ובשיתוף הסוכנות היהודית, הנתמכת על ידי קרן מרכוס, קרן גוטסמן, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, קרן עזריאלי וקרן אריסון.

מטרת התוכנית היא להאיץ את עלייתם לישראל של כ-2,000 רופאים יהודים מרחבי העולם במהלך חמש השנים הקרובות. מאז השקת התוכנית ב-2024 עלו לישראל מעל ל-700 רופאים מרחבי העולם וכ-1000 נעזרו בסיוע של מנהלת הרופאים להשתלב במערכת הבריאות.

במסגרת הכנס, שאליו הגיעו שר העלייה והקליטה, אופיר סופר ומנכ"ל משרד העלייה והקליטה, עו"ד אביחי כהנא, ניתנה למשתתפים הזדמנות ייחודית להכיר מקרוב את האפשרויות להשתלבות במערכת הבריאות הישראלית, עוד לפני עלייתם ארצה, להסדיר את רישיונות התעסוקה, ואף לקיים ראיונות עבודה מקוונים עם נציגי בתי חולים מובילים, כגון: איכילוב, הדסה, מרכז רפואי צפון, רמב"ם, קפלן ועוד, וכן, כל ארבעת קופות החולים.

MedEx אוסטרליה צילום: סקוט אהלר

בעקבות הצלחת אירועי ה-MedEx של נפש בנפש בצפון אמריקה, החל משנת 2024 הורחבה היוזמה למדינות נוספות ברחבי העולם, כחלק מהתוכנית הלאומית לעליית רופאים. מאז השקתה, נערכו אירועים דומים בפריז, לונדון ובבואנוס איירס, כאשר היעד הבא הוא קנדה.

המשתתפים באירוע פגשו את נציגי משרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית, המנהלת לרופאים עולים של משרד העלייה והקליטה וארגון נפש בנפש, וקיבלו מידע מקיף על הליכי הרישוי, מענקים ותמיכה כלכלית, וכן על אפשרויות התעסוקה בפריפריה, כחלק מתוכנית ממשלתית לחיזוק מערכות הבריאות בנגב, בגליל ובעוטף עזה.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "אנחנו ממשיכים להרחיב את פעילות מנהלת הרופאים, ואני שמח להשתתף בירידים באוסטרליה ומודה על ההזדמנות לפגוש את הקהילה היהודית. לצערי, כמו במדינות נוספות, גם הקהילה היהודית באוסטרליה סובלת מעלייה דרמטית באירועים אנטישמיים, ואנו מצפים לנחישות מצד הממשלה ורשויות החוק ולאפס סובלנות כלפי התופעה. אנחנו פועלים לעידוד עליית יהודים, וביתר שאת בעת הזאת לעלות לישראל ולקחת חלק בצמיחה ובשגשוג. המהפכה שביצענו במשרד והתקדמות התוכניות הרבות מורגשות גם בקרב הקהילה באוסטרליה, וכולי תקווה שנשמע על עוד משפחות וצעירים הבוחרים לעשות את הצעד האמיץ ולהגשים את החזון הציוני".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף: "מדינת ישראל זקוקה היום יותר מתמיד לרופאים איכותיים בצפת, קריית שמונה, באר שבע ודימונה. משרד הנגב והגליל גאה להיות שותף ותומך ביוזמה החשובה הזו, שמחברת בין ציונות למעשה ומביאה לישראל כוח אדם רפואי מצוין שיחזק את בתי החולים והקהילות בנגב, בגליל ובעוטף עזה. זהו צעד נוסף בחיזוק החוסן הלאומי שלנו, לא רק בביטחון אלא גם בבריאות".

מייסד-שותף ויו"ר "נפש בנפש", טוני גלברט: "קיומו של ה-MedEx לראשונה ביבשת אוסטרליה, הוא אירוע היסטורי ומשמעותי במיוחד. אנו רואים כאן קהילה מחויבת, עם חיבור עמוק לישראל, שמבקשת לתרגם את האהבה והערבות ההדדית שלה לתרומה מעשית. יחד עם שותפינו, אנו שואפים לאפשר לרופאים להפוך את הרצון לתרום, למציאות מקצועית שתתרום רבות לעתידה של מדינת ישראל".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף במיל' דורון אלמוג: "הבאת רופאים יהודים לישראל היא ביטוי עמוק לציונות של ימינו, ציונות של אחריות, של שליחות ושל תיקון עולם. כל עולה שבוחר לעלות לישראל מביע אמון מלא אומץ במדינת ישראל, גם בשעותיה המאתגרות ביותר. יוזמה זו היא עדות חיה לערבות ההדדית ולחיבור העמוק שבין ישראל ליהדות העולם. חיבור שממשיך להניב תרומה אדירה לחברה הישראלית. העלייה היא מנוע צמיחה לאומי, ושילובם של עולים חדשים בעשייה הרפואית ובתחומים נוספים הוא חלק מהותי בבנייתה ושיקומה של מדינת ישראל. הסוכנות היהודית, יחד עם נפש בנפש ומשרד העליה וקליטה, תמשיך ללוות את העולים והרופאים בדרכם החדשה, כדי שירגישו בבית ויהיו שותפים מלאים בעשייה ובבניית עתידו של העם היהודי בארצו".