חברת אמזון הודיעה היום (שלישי) כי תפטר 14 אלף מעובדיה, במהלך שנחשב לאחד מגלי הפיטורים הגדולים בתולדות החברה.

לפי הודעת החברה, המהלך נועד להפוך את אמזון ל"רזה ויעילה יותר", תוך התאמה לעידן החדש בו הבינה המלאכותית מאפשרת לחברות להתקדם בקצב מואץ.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, אמזון צפויה לפטר כ-30 אלף עובדים, זאת כחלק ממהלך כולל לצמצום הוצאות ולהתמודדות עם הגיוסים הנרחבים שבוצעו בתקופת מגפת הקורונה.

מדובר בגל הפיטורים הגדול ביותר בחברה מאז סוף שנת 2022, אז פוטרו כ-27 אלף עובדים.

בת' גאלטי, סגנית נשיא בכירה לניהול משאבי אנוש וטכנולוגיה, כתבה בבלוג הרשמי של החברה כי "הבינה המלאכותית היא הטכנולוגיה המשמעותית ביותר שראינו מאז האינטרנט", והדגישה כי אמזון צריכה "להיות רזה יותר ולצמצם שכבות ניהול, כדי לפעול ביעילות רבה יותר".