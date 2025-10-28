בתום נאום נוסף נגד ישראל, שנשאה הממונה מטעם האו"ם לדיווח על מצב זכויות האדם במה שמוגדר כ"שטחים פלסטיניים כבושים", פרנצ'סקה אלבנזה, הוגשו לה מסמכים משפטיים שיאפשרו להגיש נגדה תביעה - בשל הכחשתה את הטרור המיני שביצעו מחבלי חמאס ביום השבעה באוקטובר.

על האירוע, שגרם למבוכה גדולה לאלבנזה, מרחיב בראיון לערוץ 7 עו"ד הלל נוייר, מנכ"ל ארגון UN Watch, שריכז חומרים ומידע על התנהלותה של אלבנזה.

"מדובר באישה מאוד מסוכנת, גם למדינת ישראל וגם לעולם", אומר עו"ד נוייר ומסביר: "יש לה תפקיד באו"ם כממונה על מה שמוגדר כ'השטחים הפלסטיניים'. הם רוצים שנחשוב שהתפקיד שלה הוא לחקור זכויות אדם בעזה וביהודה ושומרון, אבל המנדט שנקבע באו"ם כבר ב-1993 הוא לחקור את ההפרות של ישראל בלבד. כלומר, אם יש טרור של חמאס, ג'יהאד או הרשות הפלסטינית - את זה לא חוקרים, אלא רק את ישראל".

לדבריו, "ברוח התפיסה הזו לקחו את אלבנזה בשנת 2022 ומינו אותה, משום שההתמחות שלה היא להאשים את ישראל בביצוע שואה. מדובר במשפטנית, לא בעורכת דין. היא עבדה שנתיים באונר"א, הארגון שנכבש על ידי חמאס בעזה, עשתה הרבה תעמולה אנטי-ישראלית, אחר כך כתבה כמה ספרים נגד ישראל - כך שיש מאחוריה עשור של פעילות אנטי-ישראלית. בקיץ 2014 היא כתבה בפייסבוק שצריך לתמוך באונר"א ושהממשל האמריקאי נשלט על ידי הלובי היהודי - אמירה אנטישמית בסגנון שנות ה-30 של המאה הקודמת".

נוייר מוסיף כי עוד לפני מינויָה של אלבנזה לתפקידה, ארגונו חשף סרטונים שבהם היא קובעת שישראל מבצעת שואה. "האו"ם ידע בדיוק מה הוא מקבל במינוי הזה, ואכן היא ממשיכה ומאשימה את ישראל ברצח עם ובפשעים נוספים", הוא אומר.

"לפי העקרונות שלהם, אדם בתפקיד כזה אמור להתנהג בצורה מכובדת, כחוקר אקדמי ועל פי קוד אתי של התנהגות. אבל היא לא חוקרת כלום - כל שקר של חמאס היא מפרסמת תוך דקות ברשתות החברתיות, והדברים מוצגים כאילו בשם האו"ם. בשבעה באוקטובר התגובה הראשונה שלה בטוויטר הייתה שלא צריך לגנות את מה שחמאס עושה, כי יש 'הקשר של דיכוי ישראלי', ושמדובר כביכול בתגובה לדיכוי הזה".

"מאז ועד היום היא מכחישה את מעשי האונס ואת כל פשעי חמאס. למעשה, היא משמשת כדוברת של חמאס באו"ם", אומר נוייר. לדבריו, אלבנזה נושאת את דבריה גם באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בארה"ב, שאליהן היא מוזמנת מטעם ההנהלות. פעילות הארגון שלו הביאה לגינויה מצד גרמניה, קנדה ואפילו צרפת, אך "בעידן הנוכחי קשה לבלום את סכר האנטישמיות, שנעטף לא פעם בשיח אנטי-ציוני ואנטי-ישראלי".

עו"ד נוייר מספר כי אלבנזה הייתה אמורה להגיש לאו"ם דו"ח מיוחד, אך אינה יכולה להיכנס לארה"ב - בעקבות קמפיין של ארגונו שדרש להטיל עליה סנקציות. ואכן, הסנאטור מרקו רוביו הודיע על סנקציות הכוללות איסור כניסה לארה"ב, איסור פעילות כלכלית עמה, ואף מגבלות אשראי שנגרמו כתוצאה מכך.

על האירוע האחרון, שהתרחש בדרום אפריקה, הוא מספר: "אלבנזה הוזמנה לשאת דברים בכנס של עמותת נלסון מנדלה. לפני כחודשיים הגיש ארגון 'ידידי ישראל נוצרים' תביעה בבית דין פדרלי בקולורדו נגדה, משום שבדו"ח שפרסמה ביוני היא קבעה שישראל מבצעת רצח עם, והוסיפה רשימה של ארגונים וחברות שמקיימים קשרים מסחריים עם ישראל - כך שלטענתה הם שותפים לרצח עם. הארגון טען שהדבר פוגע בשמו הטוב, כי בעולם רואים בו כעת שותף לפשעי מלחמה, ולכן הוגשה תביעה תוך הסתמכות על חומרים שלנו".

נוייר מוסיף כי ארגונו חשף שהחסינות המשפטית ממנה נהנתה אלבנזה הסתיימה עם תום שלוש שנות כהונתה. "הכללים באו"ם קובעים שהמשך כהונה ניתן אוטומטית לשלוש שנים נוספות, אלא אם יש תלונות נגדה. במקרה שלה הוגשו תלונות מצד ארגוננו על הפרת קוד ההתנהגות, וגם תלונה רשמית מהשגריר הישראלי בז'נבה, בנוסף להתנגדויות מארגנטינה, ארה"ב והולנד".

לדבריו, הממונה על הנושא באו"ם בחר להעביר את התלונות לוועדה שאינה רלוונטית, התומכת בכל פעולותיה של אלבנזה. "בית הדין בקולורדו אמנם עדיין לא דן בתביעה, אך כבר קבע שאין לה עוד חסינות משפטית - מה שאיפשר לפתוח בהליכים נגדה מטעם 'ידידי ישראל נוצרים'."

"בכנס בדרום אפריקה, כשירדה מהבמה לאחר נאומה, ניגש אליה אדם בעל סמכות משפטית מקומית וניסה להגיש לה את מסמכי התביעה, כמתחייב בחוק האמריקאי. שומרי הראש ניסו למנוע את המסירה, ועדיין לא ברור אם המסמכים אכן הועברו לידיה. אך בדרום אפריקה דווח בכותרות הראשיות על 'הבושה הגדולה' שנגרמה לאורחת שנקראה לשאת דברים בכנס נלסון מנדלה."

כעת נותר לראות אם אכן קיבלה אלבנזה את מסמכי התביעה, או שארגון "ידידי ישראל נוצרים" ייאלץ להמתין להזדמנות אחרת כדי למסור לה אותם באופן אישי.