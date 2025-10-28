חגי לובר, אביו של סמ"ר (במיל') אלישע יהונתן לובר ז"ל שנפל במלחמה, פרסם הבוקר (שלישי) פוסט מרגש שבו יצא להגנתו של איש החסד שי גראוכר, על רקע ביקורת שנשמעה ברשת כלפי פעילותו המתועדת בקרב משפחות שכולות, יתומים ונפגעי מלחמה.

במילים אישיות, תיאר לובר את התמיכה שקיבלה משפחתו מאז נפילת הבן. "כשקמנו מהשבעה על יהונתן, המומים וכואבים - הוא היה שם, עם חיוך ומתנות שוות לילדים. כשחודשיים אחרי האובדן הנורא נולד בן ליהונתן וטולטלנו בין כאב לשמחה - הוא היה שם, מארגן ברית מכובדת ברוב עם, באהבה", כתב.

לובר ציין גם את פעילותו של גראוכר לאורך השנה, בין היתר כלפי אלמנות, יתומים, חיילים ונצרכים, והסביר את הצורך בתיעוד לצורכי גיוס תרומות.

"הוא מגייס תורמים עשירים, כי הוא בעצמו לא ממש 'איש עסקים'. ולצורך כך הוא חייב לצלם ולתעד את המעשים - כי כך זה עובד בעולם גיוס התרומות. ואני דווקא שמח שהוא מתעד, כי לכל כך הרבה אנשים זה עושה טוב בלב. כל כך הרבה מיואשים מהחברה בישראל מקבלים פתאום תקווה - שיש עוד טוב, שיש סיכוי למדינה. ובזכות התיעוד קמים עוד ועוד 'חקיינים', מתרבים אנשי חסד, והנצרכים מרוויחים".

בהתייחסו למבקרים כתב לובר, "אז לאניני הטעם, המושפעים מהציניות של האולפנים, הרגילים לחפש בכל דבר את הרע הנסתר, המניחים מראש שהכול תועלתני, אישי, גאוותני - ומשחירים גם את הפוליטיקה וגם את העולם האמיתי - הציניות הזו, הארורה, כבר פשטה בנו כמו מחלה. ואם למישהו יש סטנדרטים טהרניים, ודעתו לא נוחה ממתן שלא בסתר, אני רק מקווה שהוא מחיל את אותם סטנדרטים גם על עצמו, וששורת נצרכים בסתר שוחרת לפתחו".

הוא כתב לסיום: "כי כמה קל לבטל ולזלזל, כמה קל לגדוע בציניות מפעל שהוא תפארת עם ישראל, וכמה קשה להקדיש את החיים לנתינה אינסופית לנצרכים. אז תודה לך, שי גראוכר. בלי סייגים וביקורות. בשם רבים כל כך - אלפי תודות".