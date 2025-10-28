דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הוגש לאחרונה לוועדות הכנסת, לבקשת ח"כ עופר כסיף (חד"ש-תע"ל).

הדוח מציג נתונים שנאספו מלשכת המרכז לשירותי בריאות הנפש בחיל הרפואה ומדיוני ועדות כנסת, ומצביע על מגמות מדאיגות בנתוני האובדנות בצה"ל בשנים האחרונות.

הדוח המלא

לפי הדוח, בין השנים 2017 ליולי 2025 התאבדו 124 חיילים, מתוכם 11 נשים ו-113 גברים. 68% מהמתאבדים היו בשירות חובה, 21% בשירות מילואים פעיל ו-11% בשירות קבע. מאז 2023 נרשמה עלייה משמעותית במספר חיילי המילואים שהתאבדו, לצד עלייה בשיעורם מכלל המתאבדים.

הדוח מדגיש כי הנתונים עוסקים רק בחיילים שהיו בשירות פעיל בעת ההתאבדות, ואינם כוללים מי שהתאבדו לאחר השחרור, גם אם זמן קצר לאחריו.

בנוסף, נמצא כי שיעור הלוחמים מקרב המתאבדים השתנה לאורך השנים: בין 2017 ל-2022 נע שיעורם בין 42% ל-45%, ירד ל-17% בשנת 2023, אך עלה בשנת 2024 לשיעור חריג של 78%.

בנוגע לטיפול הנפשי, נמצא כי בתקופה האחרונה (עד סוף יולי), רק 17% מהחיילים שהתאבדו פגשו קצין בריאות נפש בחודשיים שלפני ההתאבדות.

החל משנת 2024 החלה בצה"ל מדידה שיטתית של ניסיונות התאבדות. לפי הנתונים, בין ינואר 2024 ליולי 2025 תועדו 279 ניסיונות התאבדות בקרב חיילים.

על כל חייל שהתאבד תועדו שבעה ניסיונות נוספים. 12% מהניסיונות הוגדרו חמורים, ו-88% כמעשים אובדניים בעלי פוטנציאל סיכון נמוך יותר.