יו"ר פורום הגבורה קורא לשוב ללחימה ללא קרדיט

משפחות שכולות קוראות לראש הממשלה בנימין נתניהו לחזור להכרעת חמאס, זאת בעקבות הפרה נוספת מצד החמאס של הסכם הפסקת האש.

בסרטון שפרסם יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי הי"ד ויו"ר פורום הגבורה, הוא הדגיש כי ההתעללות של החמאס במשפחות החטופים אינה מתקבלת על הדעת. בנוסף קרא שני למשפחות החטופים השבים ולמטה משפחות החטופים להצטרף לקריאה הזאת מכיוון ומדובר באינטרס של עם ישראל כולו.

"אדוני ראש הממשלה, בבוקר הזה שעיני כל העולם ראו כיצד חמאס הנאצי ממשיך להתל בממשלת ישראל, שם פס על נשיא ארצות הברית וההתעללות שלו במשפחות החללים היא דבר שהוא לא מתקבל על הדעת", אמר שני.

הוא הוסיף: "אנחנו קוראים לך בבוקר הזה לשים את כל ההסכם בצד, לעצור את הסיוע, להפעיל את צה"ל במלוא עוצמתו להשמדה טוטלית של החמאס, ללא סיכון החיילים, להפעיל את עוצמת חיל האוויר עד שחמאס יקרע ברך, ישיב לנו את כל החללים, יתפרק מנשקו. אני גם קורא בבוקר הזה למשפחות מטה החטופים, להצטרף אלינו בקריאה הזו. זה אינטרס ועניין שכל העם צריך לעמוד מאחוריו. זה הזמן להשמיד באופן מוחלט את החמאס ולפעול להסרת האיום".

בשבוע שעבר נשלח מכתב מהפורום לראש הממשלה בו הובעה דאגה מהתעצמות חמאס, "לצערנו, למרות מלחמה עיקשת שלחמו יקירנו ומסרו בה את נפשם, חמאס עדיין מהווה איום על מדינת ישראל: הם פוגעים בנו, מפירים את ההסכמים פעם אחר פעם, לא עמד בתנאי החזרת החטופים, והוא עדיין מחזיק בשלטונו ברצועת עזה".

בפורום הגבורה מדגישים כי כעת, כאשר חלק מהחטופים נמצאים בבית, יש לממש גם את יתר מטרות המלחמה ולפעול להשבת החללים שנותרו. "כעת, כשאחינו החטופים החיים בביתם - יש לנו את החובה המוסרית להשלים גם יתר מטרות המלחמה".