בעקבות מכתבו של ראש מועצת שומרון שנשלח במאי השנה למנהל האזרחי - בוצעה היום (שלישי) אכיפה משמעותית במרחב שבין הכפר דיר בלוט לראש העין, סמוך לגוש היישובים מערבא.

במכתב, שנשלח ימים ספורים לאחר רצח צאלה גז הי"ד, התריע יוסי דגן על בנייה בלתי חוקית מסיבית בשטח אש 203.

"לצערנו, השבוע יצאו מחבלים מהכפרים הסמוכים לשטח האש ותקפו חוואי וציוד חקלאי בחווה על אדמות מדינה זו הפעם החמישית. בנוסף, ממרחב כפרים זה יצא ביום רביעי שעבר המחבל שרצח את צאלה גז הי"ד. אנחנו מבקשים ודורשים אכיפה אפקטיבית במרחב שטח האש וגדר המערכת, וכן הריסות מסיביות לבתים ולהכשרות החדשות שנבנו שם במהלך שנת 2024".

"אכיפה שמצילה חיים. הבנייה הלא חוקית מסכנת ביטחונית ובריאותית אזרחים משני צדקי הקו הירוק. אסור להשלים עם מציאות שבה טרור סביבתי ובנייה בלתי חוקית מתרחשים מול עינינו. אני מברך את המנהל האזרחי ואת חטיבת אפרים על הפעולה, ומצפה שזו תהיה תחילתה של מדיניות קבועה של אכיפה שוויונית גם ממזרח לראש העין, בדיוק כפי שנאכף בכל מקום אחר בישראל", אמר דגן.