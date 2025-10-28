מחבלי חמאס פתחו הערב (שלישי) באש לעבר כוחות צה"ל באזור רפיח ומדובר בהפרה נוספת של הארגון הרצחני כלפי ישראל. לשכת ראש הממשלה הודיעה בתום התייעצות ביטחונית כי "נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה".

חמאס הודיע אחר הצהריים כי ימסור הערב, בסביבות 20:00, חלל חטוף נוסף - שעות לאחר שהתברר כי בארון שהעביר אמש ארגון הטרור לישראל היו שרידים נוספים של החלל החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שחולץ במבצע צבאי כבר לפני כשנתיים. בהודעת חמאס אחר הצהריים נטען כי החלל ששרידיו יימסרו הערב "אותר לפני זמן קצר במנהרה ברצועה".

בהתייעצות הביטחונית אצל ראש הממשלה הוצגו מגוון אפשרויות תגובה על הפרת ההסכם, כולל תקיפות בעזה, אך טרם התקבלו החלטות. ראש הממשלה יחליט בעניין לאחר התייעצות עם ארצות הברית.

בדיון הועלתה גם אפשרות לתפוס עוד שטחים ברצועת עזה ולהרחיב את תחומי הקו הצהוב. בדיון השתתפו שר הביטחון כ"ץ, הרמטכ"ל זמיר, אלוף במילואים ניצן אלון שמרכז את המאמץ המודיעיני בנושא השבויים והנעדרים, וראש השב"כ זיני.

כך ביים חמאס את הוצאת גופת החטוף ללא קרדיט

מוקדם יותר חשף צה"ל תיעוד שבו נראים אנשי חמאס כשהם קוברים שרידים מגופתו של החטוף החלל אופיר צרפתי, שגופתו הושבה לישראל במבצע צבאי לפני כשנתיים. אחרי שקברו את השרידים ביימו את הוצאתם מהאדמה, ואז השיבו אותם לישראל דרך הצלב האדום.

ארגון הטרור היה מחויב, לפי הסכם הפסקת האש, להחזיר את כל החטופים שהיו בידיו בתוך 72 שעות. הוא שחרר את כל 20 החטופים החיים שהיו בידיו - אבל לא את כל החללים, ועד כה שחרר בפעימות קטנות 15 חללים חטופים מתוך ה-28 שהוחזקו ברצועת עזה ערב העסקה. כעת נותרו ברצועה 13 חללים חטופים.