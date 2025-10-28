משפחות "מועצת אוקטובר" - ובהן משפחות שכולות, משפחות חטופים, תושבי העוטף והצפון ונפגעי ה-7 באוקטובר - הודיעו היום (שלישי) במסיבת עיתונאים על החרפת הצעדים במאבק הציבורי להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את מחדלי יום ה־7 באוקטובר.

המשפחות תקפו את הממשלה על כך שחרף סיום המלחמה, היא "ממשיכה להימנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית ועוסקת בניסיונות לטייח את האמת, להסתיר אחריות ולחמוק מבדיקה אמיתית של מחדלי יום ה־7 באוקטובר".

הצעד הראשון במאבק החדש יהיה "הפגנת זעם" שתיערך במוצאי השבת הקרובה ול בית ראש הממשלה בירושלים.

רפי בן שטרית, אביו של אלרואי ז"ל, שנפל בקרב על מוצב נחל עוז, אמר: "היום מועצת אוקטובר מודיעה על החרפה משמעותית במאבק. נוציא אל הרחובות המוני ישראלים. אנו קוראים לכל מי שחרד לעתידה של המדינה ולביטחון הדורות הבאים להתייצב איתנו בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית כהגדרתה בחוק".

מנשה מנצורי, שאיבד את שתי בנותיו נורל ורויה ז"ל במסיבת נובה, הוסיף: "שם בפנים, בבית הזה שבו מתקבלות ההחלטות, שכחו מי שילם את המחיר הנורא מכל. שכחו את המלאכיות שלי, את הילדים של כולנו, את החיילים שחירפו את נפשם ואת התושבים שנשחטו, נחטפו ונעלמו. בכל הזדמנות הבטיחו שתוקם ועדת חקירה ממלכתית - שיקרו לנו".