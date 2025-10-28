בני משפחתו של אופיר צרפתי הי"ד, שנחטף חי ממסיבת הנובה, נרצח בשבי חמאס והובא לקבורה בישראל לפני כשנתיים, מסרו אחר הצהריים (שלישי) הצהרה לתקשורת מביתם בקריית אתא, בעקבות החזרת שרידים נוספים מגופתו, בפעם השנייה במהלך המלחמה.

אופיר צרפתי הגיע לפסטיבל הנובה לציין את יום הולדתו עם זוגתו שובל וחבריו. הוא נחטף לשבי חמאס, שם נרצח. גופתו הושבה לישראל בנובמבר 2023. במרץ 2024 הובאו שרידים נוספים לקבורה, ובאוגוסט אותה שנה פורסמה תמונת גופתו על ידי חמאס.

אמו, רישל צרפתי, אמרה: "אני עומדת כאן היום, ושוב ושוב נאלצת להיפרד מהבן שלי. פעם שלישית. פעם שלישית שאני נדרשת לקבור את אופיר שלי. אין מילים שיכולות להכיל את זה. זה לא רק כאב - זו התעללות רגשית מתמשכת. בוקס בבטן, חץ בלב, פצע שנפתח שוב ושוב. חשבנו שסגרנו מעגל, שזכינו להניח לאופיר מנוחה, אבל היום גילינו שמעולם לא קיבלנו את כולו. הודיעו לנו שחלקים מגופתו של אופיר נמצאו והושבו לישראל. אני לא מצליחה לתפוס את זה. איך אפשר לקבור את הילד שלך בתשלומים? איך אפשר לשחד את זה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם? כל פעם כשפותחים את הקבר - נפתח גם הלב שלי ונקבר בו עוד חלק קטן ממני".

בדבריה תקפה את התנהלות חמאס: "מה שהפך את הכאב לבלתי נסבל זה האופן שבו חמאס בוחר לשחק בגופות של הבנים שלנו. בכאב שלנו. בסרטונים, מניפולציות ובהצגות שפלות. חמאס מטרפד את העסקה בכוונה, משקר לעולם עם מצגי שווא של 'חיפושים' ו'איתורים'. כאילו הוא פועל ממניעים הומניים בזמן שברור לגמרי שהם יודעים היכן רוב החטופים נמצאים. זו ציניות ברמות שקשה לדמיין. רוע עטוף בהעמדת פנים".

עם זאת, מצאה גם נחמה: "ועדיין, בתוך כל הזוועה הזו, יש גם רגע אחד של אור, בתוך כל האפלה הזו - יש נחמה. נחמה שהשרידים של אופיר חזרו הביתה, שלא ישאר שם במקום השפל והרוע הזה, אלא ינוח סוף סוף באדמת ישראל, עם הדגל, עם האדמה, עם האהבה. אני בוחרת לזכור את אופיר לא דרך הזוועות, אלא דרך החיים. הוא היה כולו אור. גבר שבגברים - צעיר, יפה תואר, מלא שמחת חיים, אהבה וצחוק. אדם שיודע להאיר כל מי שפגש, שידע לאהוב בלי גבול, שידע לחיות באמת. זה הבן שלי. זה אופיר וזו המורשת שלו - אהבה. אומץ. אור. פעם שלישית שאני קוברת את הבן שלי. אבל אני כאן, עומדת, כי הרוע לא ינצח אותנו. לא את המשפחה שלנו ולא את האור שאופיר השאיר בעולם".

שובל צרפתי, אחותו של אופיר, הוסיפה בכאב: "האח המתוק והטוב שלי הפך הבוקר בפעם נוספת לכלי סחיטה של הגוף הרשע הזה. חמאס ביצע מניפולציה אכזרית כשהחזיר שרידים של אחי, במקום אחד מתוך 13 החטופים היקרים שלנו שהיו אמורים לחזור לקבורה ראויה בארץ ישראל, הפרה בוטה ומזלזלת של ההסכם שנחתם והוסכם על ידי שני הצדדים".

היא סיפרה: "אופיר נפצע, נחטף ועמד פנים מול פנים מול מחבלי החמאס בהסוואת רופאים ואחיות - הסתכל להם עמוק לתוך העיניים ונלחם בהם עד שסגר את עיניו. זאת הפעם השלישית שנאלץ לפתוח את החממה של אופיר. ואנחנו נעשה את זה עם ראש מורם ושמח על כך שאורו של אופיר לא ימשיך לקשט את אדמת עזה המקוללת. אני עומדת כאן עם כתר על ראשי, ומודה על הזכות לאח טוב כזה".

שובל תיארה את אופיר כ"גיבור אהבה ואור. בחור צעיר שחלם, אהב וחי בעוצמה. בוגר חיל הים, מהנדס חשמל, גולש, מטייל, ומדריך טניס אהוב שנרצח בשבי החמאס. אך אורו הבוהק ממשיך להאיר בלבבות כולנו. אופיר היה נשמה רחבה שמילאה את החיים בצבע, שמחה ותקווה. מהילדות ועד יומו האחרון חי כל רגע במלוא העוצמה".

"אני שמחה שאופיר זכה אתמול לכבוד שמגיע לו , לנוע על כתפיהם של החיילים הטובים והאמיצים שלנו בתוך רצועת עזה , ולקבלת פנים החמה בתוך מדינת ישראל של העם הטוב והיפה שלנו שליווה אותו לאורך הכבישים עד למכון לרפואה משפטית. תודה לכל מי שיצא בשעות מאוחרות לקבל את פניו. תודה לחיילים הטובים והאמיצים שכבר שנתיים מסכנים את נפשם בשבילנו. ומשפחותיהם שאיפשרו זאת. ותודה לעם ישראל שחיבק אותנו מכל קצוות העולם".

לקראת סיום קראה להביא לקבורה את יתר הנרצחים שגופותיהם מוחזקות בידי חמאס: "המשפחות שלהם לא יכולות לנשום עד שיסגרו את המעגל ויקברו את יקיריהם כאן, בארץ ישראל. מי כמו משפחתי יודעים כמה חשוב להביא את יקירנו למנוחה נכונה, לתת להם לנוח על משכבם בשלום ולהתחיל בריפוי. נמשיך להחזיק בתפילה שכולם יחזרו אלינו כבר למנוחת עולמים - עד החטופים האחרון. אופיר, כפרה עלייך! האדם הטוב בעולם. תנוח כבר! מספיק. אתה האור הכי זוהר בשמיים".